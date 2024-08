17 august, Sfântul Gheorghe Pelerinul

Smeritul Gheorghe Pelerinul s a născut în comuna Șugag, judeţul Alba, în anul 1846. Când a împlinit vârsta de 24 de ani, părinţii l au căsătorit cu Pelaghia, cu care a vieţuit douăzeci de ani, având cinci copii. De mic era un om al rugăciunii şi „cel mai mult citea Psaltirea“, pe care o ştia pe de rost, ne relatează în Patericul românesc, părintele Ioanichie Bălan. În 1884, cu mult dor de Locurile Sfinte, Gheorghe Lazăr şi a pus în traistă Evanghelia şi Psaltirea, a luat un toiag în mână şi a pornit spre Ţara Făgăduinţei. „Până la Constanţa a mers pe jos, iar de acolo a luat vaporul“; tot drumul s a rugat cu lacrimi fierbinţi. A rămas în aşezările monahale din Pustia Iudeii şi din Valea Iordanului mai mult de un an. A tras întâi la un călugăr care se nevoia la peştera Sfântului Xenofont. Cu binecuvântarea acestui călugăr, Gheorghe Pelerinul s a bucurat de ospitalitatea din mănăstirile Palestinei timp de un an. Ziua ajuta la udatul grădinii şi la alte treburi, iar noaptea citea psalmi. S a îndreptat apoi spre Muntele Athos, unde a rămas un an şi jumătate10, după care a revenit la Șugag, de unde, în scurt timp, a pornit într un pelerinaj prin ţară, întrucât gândul şi inima lui jinduiau după mai multă nevoinţă în Hristos.