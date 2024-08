6 august, Schimbarea la faţă a Mântuitorului Tabor, locul teofaniei

Unul dintre episoadele de importanţă majoră în viaţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos este Schimbarea la Faţă, moment în care Fiul lui Dumnezeu şi-a arătat, în slavă, dumnezeirea. Sărbătoarea se ține pe 6 august, în plin Post al Adormirii Maicii Domnului, și ne dă prilejul să facem un popas în Muntele Tabor, un loc situat în Galileea Neamurilor, la aproximativ 10-12 kilometri de Nazaret, nu departe de Capernaum .

În acest loc, există o biserică ce de veacuri poartă şi paşii călugărilor şi maicilor din România; loc în care ne-am rugat şi noi, într-un pelerinaj din octombrie 2008.

Ca de obicei, mergem pe firul Sfintei Evanghelii, cea care ne relatează despre momentul în care ni Se arată dumnezeirea lui Iisus Hristos – Fiul lui Dumnezeu.

Aflăm că după şase zile de la ieşirea la propovăduire, Mântuitorul a urcat pe un munte înalt; acolo erau de faţă trei dintre ucenicii Săi – Petru, Iacov şi Ioan. Muntele înalt a fost identificat cu Tabor. Pe Tabor, vor mărturisi, apoi, ucenicii Săi că i-au văzut pe Moise şi pe Ilie vorbind cu El, adică cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

Despre ce discutau cei doi proroci ai Vechiului Testament cu Mesia? Despre ceea ce avea Să i se întâmple Fiului Omului pentru răscumpărarea lumii, ne relatează sinopticii.

Referinţe despre acest tainic moment avem în cei trei sinoptici (Marcu şi Luca (9, 28-36), dar ne vom opri, îndeosebi, la Evanghelia după Matei, care ne relatează că Mântuitorul i-a luat „pe corifeii Săi”, cum îi numeşte Sfântul Ioan Gură de Aur, adică – pe Petru şi pe cei doi fraţi, Iacob şi Ioan – fiii lui Zevedeu – şi „i-a dus pe un munte înalt”…

„Şi S-a schimbat la faţă înaintea lor; şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele I s-au făcut albe ca lumina. Şi iată, Moise şi Ilie li s-au arătat vorbind cu El. Şi răspunzând Petru, I-a zis lui Iisus. «Doamne, bine ne este să fim aici; dacă vrei, vei face aici trei colibe: Ţie una, lui Moise una, şi una lui Ilie». În timp ce el încă vorbea, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei. Şi iată glas din nor, zicând: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit întru Care am binevoit; de Acesta să ascultaţi! Şi auzind ucenicii, au căzut cu faţa la pământ şi s-au spăimântat foarte»…«Ridicaţi-vă şi nu vă temeţi!», le-a spus Iisus. Şi ridicându-şi ochii, nu au văzut pe nimeni, ci doar pe Iisus” (Matei 17, 1-9).