Deschisă mai întâi la Iași în cadrul unui program prin care Galeria „Dana” urmărește promovarea și lansarea tinerelor talente din domeniul artelor vizuale („Young Artist’s Project”/ „Proiectul artistului tânăr”, expoziția „Paths. Stateo of being”/ „Căi. Sări de spirit” a pictorițelor Cristiana-Emanuela Tărbuc și Diana Păunescu este găzduită începând din 2 decembrie de Galeriile de Artă „Nicolae Mantu”.

Ambele artiste sunt licențiate ale Universității „Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Arte, secția Pictură, absolvente ale studiilor de masterat Grafică – Ilustrație și Animație de la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Facultatea de Arte Vizuale și Design, iar în prezent sunt doctorande în cadrul aceleiași instituții de învățământ superior și asistente universitare la Facultatea de Arte din Galați. Diana Păunescu lucrează din aprilie 2023și ca Graphic Designer la Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați.

De-a lungul timpului, ambele au participat la multe expoziții cu caracter local, național și internațional, printre care: „Identități ieșene”, ediția a XI-a, Iași (2022), „Basme re-construite”, expoziție carte-obiect și ilustrație, Galeria APARTE, Iași (2022); Bienala Internațională de Artă Miniaturală Timișoara (2022, 2024); Bienala Națională de Grafică „Constantin Găvenea”, Tulcea (2022, 2024); Bienala Națională de Pictură Constanța (2023); Bienala de Pictură „Alexandru Ciucurencu”, Tulcea (2023); Salonul Național de Plastică Mică Brăila (2023, 2024), Bienala Națională de Artă Plastică „Lascăr Vorel”, Piatra Neamț (2023/2024); „Conexiuni”, UNA Gallery, București (2024); „Emoții și Culoare”, Galeriile de Artă „Nicolae Mantu”, Galați (2024), Salonul Anual „Atelier 35”, Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” (2023, 2024), Bienala Internațională de Artă Contemporană „Nicolae Tonitza”, Muzeul Colecțiilor – Casa Sturdza, Bârlad (2024); Salonul de Artă Contemporană „Tempus Vernum”, Galeria 9 Brașov (2024); Salonul Național de Arte Vizuale „Martha Bibescu”, Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului, ediția I” Expoziția „Micul Prinț”, Muzeul de Artă, Satu Mare (2024) ; Expo-ALUMNI, Casa Artelor Galați etc.

Expoziția de la Galeriile „Nicolae Mantu” reunește pe simeze lucrări de pictură, grafică și grafică digitală în centrul cărora se află figura umană surprinsă în diferite ipostaze și atitudini. În genul portretului, Cristiana-Emanuela Tărbuc surprinde personaje feminine al căror chip exprimă melancolie, tristețe, cufundare adâncă în gânduri („Femeie în galben”), uimire, admirație și satisfacție („Contemplare”), zbucium, tumult interior care declanșează accente de disperare („Strigi și tu?”) sau care dezvăluie trăiri și stări emoționale ale propriei persoane (autoportretele „Introspecție” și „Retrospecție”). Adesea, artista configurează chipul și corpul personajelor doar fragmentar, oprindu-se la o anumită parte anatomică, așa cum se întâmplă, de pildă, în admirabilul portret de un lirism învăluitor, intitulat „Veni, Vidi, Amavi” sau în compozițiile „Absențe”, „Sâmbătă seara”, „Prezențe” și „To all”, acesta din urmă cu elemente de pop-art. De remarcat grija artistei pentru claritatea formelor, desenul precis, coloriajul sensibil, de mare finețe, folosirea în aproape toate lucrările a unui galben temperat dominant, armonizat cu nuanțe de roșu, verde și negru care o ajută să evidențieze stările sufletești pe care le trăiesc personajele.

Spre deosebire de aceasta, colega sa Diana Păunescu, un temperament interiorizat, meditativ, preferă ca dominantă roșul închis (cel puțin în lucrările din actuala expoziție), iar modalitatea de exprimare la care apelează este expresionismul, un expresionism bazat pe metaforă și simbol, sub haina cărora descifrăm conotații care țin de condiția umană, de existență noastră pământeană, de raporturile interumane, de sondarea propriului for interior. Adolescenta din uleiul pe placaj „Extensiune cerească” este proiectată pe un fundal albastru, vălurit cu nuanțe de alb și roșu pal ce lasă să se vadă urma pensulei. Un cerc luminos, aidoma unui nimb îngeresc îi aureolează imaginea capului. Chipul ei lasă să se citească o frământare și combustie interioară aproape incredibilă pentru vârsta pe care o are. Tabloul „Seeing like this” este construit având în centrul său motivul ochiului, simbol al profunzimii, al pătrunderii în esența lucrurilor și fenomenelor, al spiritului adâncurilor. Personajul din „Călător prin timp” este înfățișat fragmentar, desculț, trăgând cu mâna stângă un geamantan. Atmosfera tabloului este enigmatică. Alte lucrări se intitulează „Sărut”, un portret feminin pictat în maniera pop-art, „Stigmatul timpului” și „Vive dentro di me”.

Într-o serie de lucrări de grafică digitală, Diana Păunescu dezvoltă tema maternității, înfățișând fătul uman în diferite stadii de dezvoltare intrauterină, de la cel de embrion până la cel aproape de naștere (tripticul „Creații”, „Fetus 1, 2, 3, 4, 5, 6”. Sunt compoziții realizate în alb-negru, de dimensiuni 50 x 40 cm fiecare, în care graficiana mânuiește cu abilitate punctul, linia, hașurile, petele, obținând imagini expresive, tehnica nefiind deloc ușoară, mai ales că totul este creat cu ajutorul computerului.

Important eveniment pentru începutul de carieră al celor două artiste, care le-a dat posibilitatea unei confruntări directe cu mai multe lucrări cu publicul, expoziția semnată de Cristiana-Emanuelaa Tărbuc și Diana Păunescu de la Galeriile de Artă „Nicolae Mantu” are valoare unui act de cultură care subliniază capacitatea tinerilor formați la Facultatea de Arte din Galați (înființată în 2008) de a continua tradițiile artei plastice de la Dunărea de Jos și de a adăuga sânge proaspăt la înnoirea acesteia.