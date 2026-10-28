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logoImpact EST anul XXIII – 2026, nr. 1076 - 31.10.2026

Primul cinematograf primitiv al omenirii a împlinit 36.000 de ani

Panoul leilor din grota Chauvet-Pont-d’Arc, din cheile râului Ardèche, este prima reprezentare vizuală care a creat efecte cinetice. Suita a integrat curburile, adânciturile și protuberanțele stâncii pentru a sugera musculatura, umerii sau formele tridimensionale ale animalelor.
Spinarea unui carnasier urmărește relieful convex al peretelui. Leii din planul superior sunt desenați vizibil mai mici decât restul. Tehnica deliberată de perspectivă a înșirat felinele una în spatele celeilalte. Artistul a estompat cărbunele cu degetele în jurul contururilor. Umbrele adânci separă fiecare corp și dau senzația de volum.
Haita este într-o mișcare continuă, ca secvențele dintr-o carte animată modernă. Panoul funcționează ca o bandă desenată întinsă pe 10 metri. Mai încolo, un bizon este redat cu 8 picioare. Nu este o greșeală: artistul a fragmentat mișcarea, a surprins animalul în două faze diferite ale alergării, creând iluzia optică a deplasării.
Acțiunea se citește de la stânga la dreapta: începe cu câțiva lei care stau la pândă cu urechile lăsate pe spate și continuă cu felinele care își pitesc corpul. Centrul panoului este ocupat de restul haitei alcătuită din 16 indivizi care țâșnesc într-un atac violent, alergând în viteză spre un grup de bizoni și rinoceri paralizați de frică.
Filmul a fost creat pentru a fi privit în întuneric. Când omul vechi mișca lămpile cu seu de-a lungul pereților, lumina tremurată și umbrele dinamice făceau ca liniile suprapuse și relieful stâncii să prindă viață. Animalele păreau literalmente că aleargă, își scutură capul sau șarjează în atacuri dezlănțuite.
Un documentar cinematografic de excepție, Cave of Forgotten Dreams, produs în 2010 de regizorul Werner Herzog, a definit peștera Chauvet drept locul unde s-a născut sufletul uman modern și unde primele noastre impulsuri artistice, religioase și narative au înghețat în noaptea timpului.
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Cornel Ivanciuc - postată public de autor pe pagina sa de Facebook 29 - octombrie - 2026

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