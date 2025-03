ROMÂNCE CE PICĂ DIN GREȘEALĂ ÎN COȘUL UITĂRII!!! RESPECT!

La Paris sunt anii revoluției culturale. Capitala Franței e un focar de idei. Irina ajunge ucenica lui Brâncuși, iar Lizica ia lecții de dans clasic cu maestrele baletului rus, Valadina și Nijinska. Dansează în numeroase spectacole, cucerește toată elita pariziană. În mai puțin de un an, rusoaicele nu mai au ce s-o învețe și se retrag.

Prima întâlnire o notează în filele jurnalului: „Când am trecut pragul atelierului şi am văzut «Pasărea», n-am îndrăznit, dar am simţit puternic imboldul de a îngenunchea. Am îndrăznit însă să-i cer să-i fiu elevă.”