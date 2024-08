Scandalul Satanismului de la Paris: Ceremonia de Deschidere a fost ȘTEARSĂ de pe toate conturile oficiale – Încep să se retragă și Sponsorii – Panică la nivelul organizatorilor

Înregistrarea video a ceremoniei de deschidere nu mai este disponibilă nici pe YouTube, nici pe site-ul oficial al Jocurilor Olimpice.

Comitetul Internațional Olimpic a retras de pe toate conturile oficiale video ale Jocurilor Olimpice ceremonia de deschidere care a provocat un scandal uriaș la nivel mondial.

Dincolo de monstruozitatea scenei cu Maria Antoaneta decapitată, cântând heavy metal, de al patrulea călăreț al Apocalipsei, călare pe un cal galben-cadaveric,

de puzderia de minorități sexuale care s-au dat în spectacol în stilul „Pride”, a oripilat în special parodia satanistă a Cinei celei de Taină, în care niște travestiți (între care a fost pus și un minor) au maimuțărit unul dintre momentele cele mai sacre ale creștinătății.

Spre deosebire de Emmanuel Macron, care s-a declarat încântat de ceremonie, Biserica Catolică Franceză a protestat față de această blasfemie, iar scandalul s-a extins cu repeziciune pe toate rețelele sociale din lumea întreagă.

Probabil pentru a nu compromite total această ediție a Jocurilor Olimpice, organizatorii au șters de pe toate conturile lor oficiale înregistrarea video a ceremoniei de deschidere de la Paris.

În acest moment, ea nu mai este disponibilă nici pe YouTube, nici pe site-ul oficial al Jocurilor.

Pe de altă parte, ca urmare a uriașului scandal provocat de ceremonia de deschidere de la Paris au început să se retragă și sponsorii Jocurilor Olimpice, semn că, de data aceasta, reacția Normalității este mult mai puternică și mai vizibilă.

Gheața a fost spartă de compania de telecomunicații și tehnologie Cellular South, Inc. (C Spire), care este unul dintre cei mai mari furnizori de internet din Statele Unite.

Colosul tehnologic a postat pe X (Twitter) următorul mesaj:

„Am fost șocați de batjocorirea Cinei celei de Taină în timpul ceremoniilor de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris. C Spire va retrage publicitatea noastră de la Jocurile Olimpice.”

Și pentru ca lucrurile să fie limpezi că, printre organizatori s-a instalat o oarecare stare de panică față de amploarea scandalului, aceștia au prezentat scuze că au batjocorit Cina cea de Taină.