Sunt nevoit să trag un semnal de alarmă!

Dar mai întâi, un mic preambul. Filiala Sud-Est a Uniunii Scriitorilor din România și-a schimbat conducerea. De la trecerea în neființă a poetului Corneliu Antoniu, ea a fost condusă de către Florina Zaharia. Mai întâi interimar, apoi Florina Zaharia, fără contracandidat, a fost aleasă de către membrii filialei, prin majoritate, pentru un mandat deplin.

De când a preluat Florina Zaharia conducerea filialei, constat cu amărăciune un amestec al politicului fără precedent. Eu nu am mai văzut nicăieri așa ceva… Postările importante ale filialei Uniunii sunt făcute mai întâi de către președintele PSD al Consiliului Județean Galați, apoi sunt anunțate, prin share, de către președintele Uniunii Scriitorilor Sud-Est. Se face share direct pe pagina Uniunii de la președintele CJ (asta ca să nu mai vorbesc de pagina personală). S-a semnat o colaborare între CJ (condus de PSD) și Uniune, premiile filialei sunt înmânate în sala de CJ, tot ce se face poartă amprenta și semnătura fie a președintelui CJ PSD, fie a primarului PSD Galați.

Am fost un critic și al modului în care era condusă înainte filiala Sud-Est, am și candidat în 2018 pentru că am crezut că există alternativă. Însă nu cred că alternativa este să iei o întreagă filială a Uniunii Scriitorilor și să o faci preș la picioarele PSD.

Eram invitat azi să recit un poem pe scena festivalului Uniunii Scriitorilor filiala Sud-Est. M-am tot răsucit vreo trei zile cu întrebări morale, dacă am ce căuta eu acolo (printre foști șefi de consilii locale sau județene PSD, acum membri ai filialei). Am spus că vin și eram pregătit să o fac. Însă, în ziua recitalului, văd pe pagina Uniunii Scriitorilor Sud-Est un nou share de la președintele CJ Galați care anunța că festivalul literar al Uniunii beneficiază de o antologie în care apar poeți și… realizări ale CJ. La oricâte festivaluri literare am fost prin țară, nu am mai întâlnit un asemenea mod de exprimare. Da, erau bani și de la primărie și de la CJ și când conducea Corneliu Antoniu filiala, dar nu vedeai prin paginile antologiilor marile realizări ale politicienilor locali. Pentru mine e ceva uluitor, m-am întors frustrat din drumul către recital, cu gândul că e momentul potrivit pentru a trage un semnal de alarmă.

Sunt membru al Uniunii Scriitorilor pentru că iubesc scrisul și nu aștept nimic de la filiala Sud-Est sau de la Uniune în general. Nu am niciun gând să plec din filiala Sud-Est, iar asta pe motiv că sunt de-al locului, pe motiv că e o onoare pentru Galați că o găzduiește și pentru că îi respect și îi admir pe unii dintre membrii filialei. O admir ca poet pe Florina Zaharia, nu am ascuns niciodată asta.

Trag un semnal de alarmă în mod public! Îmi pare rău de direcția pe care o ia Uniunea Scriitorilor Sud-Est – niciodată nu a fost politizată. Este o implicare a politicului pe care eu nu o pot concepe și accepta. Efectiv, Uniunea Scriitorilor Sud-Est a devenit aripa literară a PSD Galați.