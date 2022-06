Un Român: Mihai Mălaimare.

„Dacă vă era greu să acceptaţi, acum, cu această nesimţită cârdăşie pnl – psd sper să vă fie foarte clar tuturor: nu contăm, nu existăm, nu suntem luaţi în calcul decât în măsura în care putem fi omorâţi.

Iar dacă nu facem nimic, chiar aşa se va şi întâmpla, vom fi omorâţi!

Nu mai este nimic de făcut, la noi nu se mai poate vorbi despre democraţie, drepturi ale omului, Constituţie. Ţara este vândută şi este doar o chestiune de timp până când cu adevărat va fi federalizată. Poporul român este în disoluţie.

Eu, însă, nu vreau să mă supun.

Aşadar, la mine în casă, la mine în suflet, la mine în conştiinţă funcţionează legile mele, legile învăţate de la părinţii mei, legile bunului simţ.

Nu voi permite NIMĂNUI, la mine în casă, la mine în curte, la mine în suflet, la mine în conştiinţă să încalce aceste legi. Voi încerca să nu deranjez pe nimeni, să nu încalc libertatea vreunuia dintre concetăţenii pe care nu-i cunosc dar cu care mă intersectez în viaţă, pe stradă sau în gând. Voi respecta libertatea lor aşa cum o respect pe a mea. Dar, atenţie, la mine în curte, la mine în casă, la mine în suflet, la mine în conştiinţă se respectă faptul că:

sunt creştin

sunt familist cu copii

sunt român

îmi plac oamenii care zâmbesc

îmi place munca

dorm când sunt obosit

nu fumez (dar nu împiedic pe nimeni să o facă)

nu mă droghez

nu beau

nu mă supăr definitiv pe nimeni

înjur şi-mi trece

iubesc muzica simfonică

citesc enorm

ador teatrul

mi-e dor continuu de toţi ai mei, în viaţă sau plecaţi

nu uit şi nu iert umilinţa la care, ca român, am fost supus de băsescu, turnător ordinar şi la care sunt supus de către iohanis şi partidele politice actuale

am poarta încuiată, am câini şi nu cred în Mioriţa, aşa că am şi bâtă şi coasă şi furcă şi topor, ca orice român normal.

Eu nu accept această jegoşenie, eu nu accept această mizerie şi nu admit să fiu reprezentat de nişte analfabeţi, ticăloşi şi trădători de ţară!

Atât! În rest eu sunt acelaşi! Doar că am ţinut să reamintesc!”