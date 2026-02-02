Banii murdari ameninţă democraţia

M-am adresat astăzi la Strasbourg Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Am vorbit despre cele două războaie cu care se confruntă Europa: agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei și cea mai puțin vizibilă, menită să ne divizeze societățile și să semene neîncredere în democrație, inclusiv prin intermediul noilor tehnologii cu impact îndeosebi asupra tinerilor.

Însă pericolul nu a trecut. Asemenea provocări nu vizează doar Moldova, ci întregul continent. De aceea, răspunsul nostru trebuie să fie comun și hotărât. Avem nevoie de o cooperare mai strânsă între toate țările care vor să-și mențină suveranitatea și democrația, de reguli clare pentru spațiul digital și de instrumente juridice ferme împotriva ingerințelor străine și a banilor murdari. Trebuie să acționăm rapid pentru a apăra lumea liberă de cei care vor să o distrugă.