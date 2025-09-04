Ce cred despre parada victoriei de la Beijing și invitații ei de onoare

Este foare bine că statul român a fost reprezentat la Beijing de doi foști premieri, la aniversarea celor 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei. Relația cu Beijingul trebuie întreținută cumva, chiar dacă MAE nu pare să înțeleagă rolul Chinei în lumea de astăzi.

Ambasada României la Beijing a fost invitată la eveniment, dar ministrul de Externe i-a interzis ambasadorului Dan-Horia Maxim să onoreze invitația. Contul de facebook al ambasadei tace din data de 8 august.

Cel al unuia dintre cei doi invitați la paradă face un scurt comentariu la politicile de excluziune promovate de MAE, în relația cu China: “Cred că Mae (SIC!) nu a înțeles, evenimentul a avut loc la Beijing și nu la Moscova.

Oricât de mare ar fi influența mea în China, nu cred că pot decide pe cine să invite președintele Xi în țara sa. Cum nu pot să decid pe cine să invite președintele Trump în Alaska”.