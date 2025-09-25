Ce se-ntâmplă când se suie scroafa-n copac. Dar când zboară porcul

Doamna scroafă crede când se suie în copac că asta este scurtătura spre cosmos. La șapte metri de vârf își bagă picioarele în ea de omenire: băi, bulangiilor, iote cine mi-s io și-ți arată desuurile; la cinci metri dă cu crengi în capetele ălora care se zghiesc la ce lipsă de chiloți poartă. Nu-ți rămâne decât să tai copacul cu tot cu scroafă. Nu cu drujba, că ăsta e cuvânt urât, e antidemocratic și antiatlantic, ci cu herrgutul sau cu husqvarna.

Mai nou, porcii zboară în MIG-uri 31 și violează de suine ce sunt, cerul aflat în proprietatea unor oameni de ispravă. Trei porci au zburat zilele trecute peste Estonia, la o aruncătură de băț de Tallinn. Soluția ca porcii să nu-ți mai râmeze cerul privat este să-i dai jos cu mitraliera sau cu tunul antiaerian. După ce zece porci care zburau aiurea-n tramvai vor fi dați cu jamboanele, mușchiuleții și antricoatele de pământ, nu cred că șeful cocinei de care aparțin va mai avea curajul să-i lase să umble creanga pe moșia altora.

Mai țineți minte ce a făcut Turcia în urmă cu zece ani? Când un porc care zbura într-un Su-24 a făcut curba din Siria peste teritoriul național turc? Un F-16 l-a doborât instantaneu pe porc, deși acesta nu apucase să râmeze decât câteva sute de metri din cerul osmanlâilor. Acuma să nu veniți să-mi spuneți fuguța că turcaleții nu mănâncă porc și că fac alergie numai când aud de neamul ăsta de mamifere. Știți vorba aia românească: cine-i azi purcel, porc se face mâine? Da, dar proverbul ăsta armenesc, precis nu-l știați: porcul nu vede stelele.