Ce timbru vocal are George Scarlat, noul președinte interimar al PNL Galaţi?!

Noua conducere a PNL a promis că meritocrația va fi instaurată drept criteriul de bază în evaluarea filialelor partidului. Sună foarte frumos și motivant. După cum se cunoaște la alegerile de anul trecut filiala gălățeană a reușit contraperformanța notabilă de a se clasa pe antepenultimul loc, sub ea fiind doar Covasna și Harghita, din considerente evidente. A urmat înlocuirea conducerii filialei, fără însă a se lua măsuri radicale, mulți din vechii membrii BPJ păstrându-și funcțiile. Cu toate astea la, alegerile prezidențiale de anul acesta rezultatele filialei au cunoscut un reviriment notabil. Astfel la turul întâi candidatul PNL s-a clasat al doilea., cu cca 20%(la Brăila locul doi a fost ocupat de Victor Ponta) iar în turul doi Nicușor Dan a obținut 52% din voturi, cel mai bun scor din regiunea de Sud-Est(La Brăila a câștigat detașat Simion). Desigur se poate obiecta că exista o alianță pro Nicușor Dan dar vă asigur că entuziasmul PSD în turul doi poate fi apreciat, în cel mai bun caz, drept moderat, iar alianța a funcționat și în celelalte județe din regiune. Cât despre aportul celor 12 primari PNL din județ cred că e suficient să menționăm că ei erau în funcții și la dezastrul electoral de anul trecut.

Ei bine în aceste condiții liderul PNL Brăila a fost uns vicepreședinte regional. Meritocrație măi nene, nu-i așa?

Luându-și rolul în serios, d-l Popa a propus BPN-ului PNL, destituirea președintelui filialei Galați și dizolvarea BPJ Galați. Din câte am înțeles două au fost cauzele. Decizia de sancționare a unor membrii de partid și faptul că așa doresc cei 12 primari. Despre decizia de sancționare se poate spune că a fost cam intempestivă dar pe de altă parte perfect statutară. Evident că existau căi de atac și chiar de conciliere. Cea de a doua motivație însă este încă o dovadă că partidele nu se pot despovăra de sub hegemonia primarilor. Deși s-a dovedit că rolul lor în influențarea alegerilor s-a diminuat considerabil au încă multă putere de persuasiune. Cerbicia cu care se împotrivesc acum reformei în administrație ar fi trebuit să-i dea de gândit președintelui PNL dar se pare că nu a fost așa.

Sunt convins că noul președinte interimar are cele mai bune intenții. Dar oare va avea puterea, inspirația și înțelepciunea de a propune un BPJ care să continue drumul deschis? Rămâne de văzut.