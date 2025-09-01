Creștinismul pe înţelesul suveraniștilor, dacilor liberi și simpatizanţilor New Age

Paștele nu este sărbătoare tradițională românească, așa cum ați fi tentați să credeți, ci esențialmente evreiască. Sărbători tradiționale românești sunt Mărțișorul, Dragobetele, Moșii de vară, Drăgaica, Plugușorul. Creștinii au luat Paștele de la evrei, la care simbolizează eliberarea din robia egipteană și ieșirea din Egipt.

Iisus Hristos nu este geto-dac, ci evreu. De Paște sărbătorim învierea din morți a unui evreu, cu ascendent în regele David și mai departe în Noe și Adam. Nu este singura veste proastă pe care o să v-o dau. O droaie de nume din țările creștine sunt la origine evreiești: Ion, Maria, Ilie, Daniel, Ana, Iosif, Zaharia, Elisabeta, Matei, Simion, Gabriel, Iacob, Mihai.

Dacă vă cheamă Antonescu Ion și aveți o problemă cu evreii, nimic nu vă împiedică să vă schimbați prenumele în Suraj, Yamamoto, Chang, Attila, Odin, Oleg, Timur. Antonescu Yamamoto sau Antonescu Attila sună neașteptat de bine, e pe înțelesul domniilor voastre.

Cea mai proastă veste cu care o să vă întâmpin în pragul marilor sărbători este aceea că religia creștină se trage în ansamblul ei din iudaism, motiv pentru care istoricul religiilor Mircea Eliade a propus corectarea denominației creștinismului în iudeo-creștinism.

Credeți că a prins? Nicidecum, ierarhii bisericii au dus o campanie furibundă împotriva propunerii lui Eliade și în cele din urmă lucrurile au rămas ca în tren. Unii capi ai bisericii nu l-au iertat până în ziua de astăzi pe Eliade din această pricină.

Spre consolare, puteți încerca un substitut al Paștelui. L-ați putea înlocui pe Iisus Hristos cu Zalmoxis așa cum a propus unul dintre modelele dumneavoastră de gândire, Pavel Coruț, iar lui Zalmoxis să-i trimiteți un mesager la cer, odată la cinci ani, azvârlindu-l de pe o stâncă de carton în trei sulițe înfipte în pământ. Sulițele să fie din cauciuc, evident, precum evlaviosul dumeavoastră caracter.