Cheia de boltă a planului de pace propus de Trump, în 28 de puncte, este articolul 14. Propunerile trădează nu dorința reală de pace a liderului de la Casa Albă, ci doar lăcomia unui samsar ajuns președinte, care încă își imaginează că va pleca în lumea de dincolo, cu tot ce a găbjit pe pământ din înșelăciuni, șantaje, extorcări, tarife comerciale sau taxe de protecție.

Ascultați și cruciți-vă ce propune Trump omenirii: fondurile înghețate din activele rusești, adică 300 de miliarde $, vor fi utilizate după cum urmează: a). 100 de miliarde $ vor fi investite de SUA, – recte tribul lui Trump -, în reconstrucție și investiții în Ucraina;

b). SUA – recte Trump people -, vor primi 50% din profiturile obținute din această operațiune; c). restul de 200 miliarde $ din fondurile rusești înghețate vor fi investite separat de SUA și Rusia, într-o asociere de durată;

aceasta va implementa proiecte comune în domenii specifice, cum ar fi, completăm noi, exploatarea materialelor critice și strategice din Federația Rusă și din regiunea Donbas, anexată de Rusia în urma operațiunii speciale din Ucraina;

d). Europa va adăuga 100 de miliarde $ pentru a crește suma investițiilor disponibile pentru reconstrucția Ucrainei. adică din ce mai rămâne de reconstruit. Concluzia mea personală, la această schemă de joc, este că mandatul lui Trump se va încheia la ruleta din paradis.