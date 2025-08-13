Cum vede Departamentul de Stat problema anulării alegerilor din România

Raportul pe anul 2024 al Departamentului de Stat al SUA cu privire la drepturile omului în România consemnează în debutul său anularea primului tur al alegerilor prezidențiale.

Rețineți remarca raportului: “Decizia instanței a fost criticată ca fiind o interferență politică în alegeri și o restricție nejustificată a discursului politic defavorizat, de o natură și o severitate fără precedent”.

Avem așadar: interferență politică în alegeri; restricție nejustificată discurs politic defavorizat, de natură și severitate fără precedent.

Cine a criticat decizia instanței de anulare a alegerilor? Vicepreședintele SUA, JD Vance, care la Conferința de Securitate de la München din februarie a.c. a spus următoarele:

“Dacă am înţeles bine lucrurile, argumentul a fost că informaţiile false livrate de Rusia au infectat alegerile din România. (…) Dar dacă democraţia voastră poate fi distrusă de câteva sute de mii de dolari daţi pentru reclame online de o ţară străină, atunci oricum nu prea era puternică”.

Deci nu Rusia este de vină, ci șandramaua precară a democrației mimate care a permis interferența politicului în alegeri. Adică a celor care țin pâinea și cuțitul în mână și continuă să ne aburească așa cum a făcut Nicușor Dan pe 21 iulie a.c.:

“Evident, statul român trebuie să vină cu noi probe, pe măsură ce le descoperă, și ar fi trebuit să prevină ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2024.” Prevenția n-o face electoratul spoliat de 9 milioane de voturi ci instituția plătită regește, a cărei activitate nu este controlată de nimeni.

Dacă tot ne pasă de relațiile cu partenerul strategic și de evoluțiile acestora, dacă încă mai considerăm rapoartele Departamentului de Stat drept o hârtie de turnesol a climatului democrației românești, atunci văd ca o măsură de bun simț evaluarea consecințelor anulării alegerilor:

suspendarea pe termen nelimitat a programului Visa Waiver; plecarea americanilor de la Franklin Templeton, administratorul unic al Fondului Proprietatea, anunțată în 29 noiembrie 2024, determinată de scăderile abrupte ale Bursei de Valori București, în urma pierderii turului 1 al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024; un tête-à-tête la Sf. Așteaptă între Nicușor Dan și Donald Trump.