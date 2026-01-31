Mielul blând stă cu fundul în două luntre

Radu Miruță ne ține fără jenă lecţii de curluntrism. A ajuns la concluzia că un comentariu despre ce apreciază preşedintele Statelor Unite cu privire la Groenlanda nu este benefic României.

Ca Bulă care ne trimite armata în Groenlanda să lupte împotriva Statelor Unite, el știe mai bine ca oricine ce este benefic pentru țară.

Așa că cel mai bine este să tăcem naibii din gură, să îngenunchem ca mielul și să sugem la două, trei sau patru oi.

Ne propune să ne poziţionăm într-un fel sau într-altul în funcţie de interese și de cât ne putem lungi gâtul. Spre ugerul Statelor Unite, al Franţei, Germaniei și Marii Britanii. Ce-ar fi să-l lăsăm să sugă singur?