Orban for ever! Orban, never ending love story!

Nu-l bociți, nu-l invocați ca pe spirite, că s-ar putea întoarce ca strigoi din lada de amintiri a istoriei. Spiritul lui Orban va rămâne nepereche, inimitabil și blajin, lipit de lemnul chitarei, exact ca greierele blocat între corzile viorii, la primul fulg de nea al toamnei târzii, din fabula “Greierele și furnica”.

Orban va înfrânge prejudecățile, lenea intelectuală, lipsa de ureche muzicală a criticilor, masa de afoni sangvinari care îi contestă meritele și talentul. Orban înseamnă iubire, tact și metodă de a se face auzit. Orban se va întoarce mereu la fereastra celui care l-a scos pe ușă, îl va bântui sub formă de serenadă. Aici și acum, Orban jurându-i dragoste eternă prigonitorului. Orban, urbi et orbi. Pax vobiscum!

––-