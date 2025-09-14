Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!

În Republica Moldova “bătălia” pentru câştigarea alegerilor parlamentare este extrem de strânsă.

Sunt “cap la cap” forţele politice pro-europene şi partidele pro-ruse.

Foarte probabil, ca şi la prezidenţiale, rezultatul alegerilor va fi decisiv influenţat de votul oamenilor din diaspora.

Peste un million de cetăţeni ai Republicii Moldova trăiesc şi muncesc în ţări ale UE, beneficiind de cetăţenia română.

Pe 28 Septembrie, viitorul Republicii Moldova dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul lor, al celor din diaspora.

O victorie a stângii pro-moscovite ar aduce în Parlament şi în guvernul de la Chişinău marionetele lui Putin iar la frontiera României o ţară supusă ordinelor şi controlului Moscovei.

Participarea diasporei şi votul pentru forţele pro-europene, va determina continuarea procesului de integrare a Republicii Moldova în UE, dar şi securitate la Frontiera de Răsărit a României.