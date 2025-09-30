Planul băieţilor vechi cu steluţe după revoluţie, organizat de ilici KGB, era fix modelul Belarus (sau modelul Plaha din Moldova)

– Năstase președinte timp de 10 ani pe model Lukashenka. Băiat deștept pro business-ul nostru, acceptat de ruși , e bun ! – câțiva oligarhi care să controleze tot (Tiriac, Vântu, Patriciu, Ioan Nicolae, Adamescu, Micula etc) – servicii care să lucreze de fapt cu rușii (așa cam ca în Ungaria) – media controlată complet prin “baroni” de presă de ai lor.

Asta era modelul, construit cu migală și atenție (erau înnebuniți când auzeau câți bani fac ăia de la vârf prin Rusia sau chiar Belarus – vrem și noi iahturi avioane lux frațică !!!). Vroiau furt generalizat împreună cu rușii, chinezii, turcii și austriecii – ca ăștia dau peșcheș toți și sunt flexibili nu ca vesticii bizari care nu dau plicul domne. Și teroare pe iobagii prosti da-i în rahat.

Venirea lui Băsescu i-a DISPERAT. Nu a fost perfect dar a făcut pașii necesari atunci ca acest model să NU se întâmple. Au încercat ca Ponta să îi ia locul lui Năstase în poză dar nu a mers.

După – vine KWI. Ei încearcă inițial să îl izoleze complet și să facă modelul de mai sus cu Dragnea în locul lui Năstase. Reacția noastră a fost atât de dură contra acestui lucru încât l-au scos pe Dragnea din poză, devenise toxic.

Și atunci au zis băieții hai să facem o perioadă de pregătire. Kwi pune botul sau colaborează la asta ca îl mințim ca îl punem șef la NATO sau UE și poate merge în vacanțe de lux. Așa ca facem modelul “stabilității” Marcel și ostaș. Până una alta.

Dar – DUPĂ – trebuie un cegeu ceva ca să revenim iar la modelul Belarus. Ne-am plictisit să ne ascundem și avem și noi o vârstă e ultima turnantă. Și e tare e momentul acum – Rușii ne dau banii și Trump ne lasă în pace ! Nu avem cum rata ! Totul e mai bine aliniat decât oricând ! Acum e momentul !!!!

Însă nu le-a ieșit NIMIC. Acum situația e total dar total opusă – fiind în război de facto cu Rusia și noi fiind în poziție cheie pe flancul de est – ei au devenit subit vulnerabilități pentru TOT vestul. Deci nu mai sunt tolerabili pentru Sua, ue sau NATO. Au căzut de la “acum e momentul fraților totul e aliniat perfect” la “tot vestul e împotriva noastră si ne țintește”. De la “maga e cu putin și cu noi – ne lasa în pace” la “trump da rachete lui zely să dea pe Kremlin”

Sunt absolut dar absolut disperați și pregătiți să facă mari nenorociri ca să se salveze. Președintele și guvernul și oamenii buni din structuri TREBUIE să facă o curățenie similară cu ce a făcut Maia – rapidă și urgenta – pe toate palierele, fix acum când ăștia sunt vulnerabili la maxim.