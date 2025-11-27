Strategii de intelligence pentru succesul vizitei în America a președintelui ales

După ce toată dimineața am umblat ca leul în cușcă, m-am liniștit: în agenda Ministerului de Externe nu figurează nicio activitate pe ziua de azi. Oana Țoiu poate lua, în sfârșit, o gură de libertate. Sau două de bere. O gură e a lui Florin Manole, ministrul Muncii. Munca e muncă, nu și în timpul liber și o gură are omul. Una e a Oanei Țoiu.

De mâine, la treabă. Vizita lui Nicușor Dan la Washington a mobilizat toate resursele posibile. Lobiștii MAE sunt în blocstart. Piese de bază: regina sprâncenelor, Anastasia Soare. Flocăiește sprâncenele vedetelor; vedetele sunt prezentatoarele balurilor de caritate; gazdele balurilor sunt decidenții politici; sponsorii sunt sufletul Americii; o lipeală, două, și țac!, direct la Mar-a-Lago la masă cu Trump.

Regina sprâncenelor a fost introdusă în strategie de agenția 2 exterior. Adusă direct birou 1, pusă temă ce și cum, acceptat provocare patriotism pur. Piese rezervă a): Dragoș Sprânceană și Carmen Hara. Amândoi creații agenție 2; Dragoș sponsor vestit Trump, Carmen citit cafea distanță președinte MAGA la un post radio;

piese rezervă b) John Anapoda, șofer tir Illinois, nepot Babă Vrânceoaia. Are contacte pe Route 66, fetițe, peștișori, surse aprovizionare prafuri de la mama mare, chestii, parachestii. Cunoaște fetiță care văzut pe Trump la acțiune binefacere pentru pipițe Hollywood. Interesant, de reținut.

Piese rezervă c) Vlady Bouroșu, se trage din Bădița Cârțan. Chirurg meseriaș Montana, specialist operații corectare nas, face din clonț vultur cioculeț presură, foarte interesant; o rudă președinte american informat pe site operație. De reținut, măcar pentru discuție principiu cu doamna ministru O.Ț. care are dublă deviație sept tip acvilă de pădure, mai ales la stângul.

Piese rezervă d) Mimy Porumbesco, antreprenor afaceri cașcaval pe relația Mexic-California. Cunoaște o mulțime de trucuri intrat în America mexicani și desesperados America Latină. Interesant, președinte MAGA este preocupat de număr găuri în zid Trump. La o adică băieți agenție mai poate da găuri suplimentare. Să fie. În ultima instanță gaura poate fi folosită pentru acces România la Visa Waiver.

––-