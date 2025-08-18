Tudose este cel care a dat semnalul în PSD de susţinere al lui Georgescu și unul dintre posibilii premieri într-o coaliţie AUR -PSD

Are o șansă serioasă de a fi nominalizarea lui Grindeanu pentru unul dintre serviciile secrete și sigur va trece fără probleme prin parlament cu sprijinul a o parte din AUR și a PNL. Tudose este un blestem. Un impostor abil de o slinoșenie îngrozitoare dar cu relații senzaționale cu Ponta, Geoană, Vlase, Ciolacu, Zgonea și alți securici ca ei. Faptul că Tudose este cel de-al doilea cel mai important om din PSD în acest moment e o dovadă clară că partidul la vârf are o cultură profund mafiotă. Și nu, Corlățean nu e cu nimic mai bun. Am pus un episod editat despre “educația” lui Tudose, afacerile lui și afacerile înspăimântătoare ale asociaților lui căci suferim grav de amnezie. Vedeți în comentariu. Vineri o să avem ,sper eu, o discuție despre lipsa noastră cumplită de curaj când vine vorba de a discuta lucruri care trebuie discutate. În general postările despre securici ca Tudose merg îngrozitor. Mulțumim pentru distribuiri. PSD e mafie.