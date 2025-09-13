În România avem numai aprozariști cu cefe late și lanţ gros de aur politic la gât! Ferească draku să trecem la euro
