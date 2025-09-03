Jupân pucheanu vrea să repare în al 3-lea mandat ce a stricat în primele două!

4 - septembrie - 2025
Cam aşa s-ar putea spune despre ce s-a întâmplat în ...
Campion(i) cu 17.445.812 lei, plus 6.392.421 de lei, sunt Eduard ...
Conform raportării făcute la finele lunii octombrie 2019 pe SPIT ...
Familia Mînjineanu a dat lovitura Conform datelor de pe site-ul Bursei ...
Lista “neactualizata” a masonilor din România – raport SRI Raportul SRI ...
Primăria Municipiului Galați informează că au început lucrările pentru modernizarea ...
Primăria municipiului Galați informează că, în perioada 4 - 7 ...
⚖️ juridic Guvernul își asumă cinci proiecte într-o zi, AUR ...
Având în vedere confirmarea la nivelul municipiului Galați a unui ...