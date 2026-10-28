Internetul Starlink a revenit, anunţă Kievul. Funcţionează și la vitezele mari. Așa că Ucraina se poate apăra mai eficient și poate rezista pe front

Numai că telenovela este departe de a se fi încheiat. Musk a făcut niște declarații care au pus pe jar Ucraina și au fost citate pe larg în Rusia.

În primul rând, Musk a făcut o declarație echivocă, poate fi înțeleasă cum poftești. Susține că dacă ar opri Starlink, frontul ucrainean s-ar prăbuși. Apoi dă asigurări că declarația „NU este o amenințare, este pur și simplu o constatare”.

Musk e deosebit de deranjat că a fost singurul scos vinovat de tăierea internetului Starlink pentru Ucraina. Așa că a ieșit la atac. Cum credeți, pe cine atacă?

El acuză Armata Ucrainei că ar fi „încălcat termenii și condițiile de utilizare ale Starlink și l-a folosit pentru lovituri ofensive cu drone pentru a ucide oameni”.

Susține că a închis această portiță săptămâna trecută. Nu este clar despre ce portiță vorbește. Când în comentarii i s-a spus că Starlinkul poate fi folosit doar pe teritoriul Ucrainei, nu funcționează în Rusia, prin urmare nu poate fi folosit în atacuri, Elon Musk s-a supărat și mai tare.

Le-a spus oamenilor că sunt… proști: „Pentru proștii de pretutindeni, Zelenski însuși a postat despre utilizarea Starlink pentru lovituri ofensive.”

La scurt timp, Elon Musk a revenit cu o altă abordare. În limbaj de psihologie se numește „gaslighting”. A anunțat că în această poveste el e victima. El și Starlink. De ce? Pentru că sateliții săi ar putea fi atacați.

„O lovitură a inamicului asupra sateliților Starlink va genera un efect de domino distructiv, creând un vast câmp de resturi, ceea ce, la rândul său, va face imposibilă utilizarea spațiului cosmic”, a scris Musk.

Cine este inamicul? Nu știm, Musk nu spune.

Știm că Rusia a anunțat că are rachete tip Nudol pentru lovituri asupra sateliților. O astfel de rachetă a fost testată în 2021. A lovit atunci un satelit vechi.

Doar că, înainte să se întâmple ceva în spațiu, ca la comandă au început problemele pentru Starlink pe pământ.

Doi cetățeni germani cu origini străine, cel mai probabil turce, au intrat în Bulgaria și au dat foc la 11 din cele 17 antene ale Starlink. Curios este că incidentul s-a produs pe 9 octombrie, dar despre asta s-a aflat de curând. Autoritățile din Sofia au ascuns cazul, acuză opoziția din Bulgaria.

Bulgaria este locul în care se produc cele mai bizare atacuri asupra obiectivelor militare. Incidentele se țin lanț, la fel și incendiile. Radev se ferește însă să acuze Rusia direct.

Un caz de incendiere a antenelor Starlink a avut loc și în Polonia. Acolo au fost reținuți doi cetățeni turci.

Presa rusă a reacționat imediat… cu citate din Musk.

Principalul post rus de televiziune, Pervai Kanal, a citat cuvintele lui Musk. E exact ceea ce spunea că nu ar fi o amenințare pentru ucraineni: „fără Starlink, apărarea ucraineană s-ar fi prăbușit imediat.”

Agenția oficială Tass l-a citat cu partea în care vorbea despre „cantități de resturi pe orbită și va împiedica utilizarea spațiului cosmic”.

Blogul militar Dva Maiora amenință direct: „să le taie ucrainenilor Starlink-ul sau să-și facă direct pe frunte un tatuaj cu fața lui Zelenski.”

Acestea sunt informațiile. Părerile, ca de obicei, vă aparțin.

Despre războiul cognitiv al Kremlinului aplicat pe fondul neîncrederii populației în instituții vedeți un interviu pe Canalul meu de YouTube. Am pus linkul în comentarii.

***