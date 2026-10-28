Militarii noștri învață o lecție proastă, la sesiuni de informare tâmpite, de la niște profesori inculți. Că prezența trupelor americane pe teritoriul României îi descurajează pe ruși și că ăsta ar fi principalul motiv pentru care Nicușor Dan se dă de ceasul morții să nu ne plece americanii.

Hai să vă arăt în date și cifre cam cât de tare se teme armata Federației Ruse de SUA. Potrivit datelor oficiale furnizate de Camera de Comerț Americană din Ucraina, aproximativ 47% dintre companiile americane care operează în țară au fost afectate direct de atacurile Moscovei.

Principala fabrică de îmbuteliere a corporației Coca Cola de lângă Kiev a suferit daune structurale severe chiar de la începutul invaziei, fiind ulterior ținta altor atacuri, inclusiv asupra unui parc solar adiacent. Instalațiile și unitățile de producție ale corporației PepsiCo au fost grav avariate de resturile de rachete și atacurile cu drone.

Mai multe restaurante și spații comerciale ale lanțului McDonald’s au fost distruse sau avariate în diferite orașe ucrainene, compania fiind obligată să le închidă temporar pentru reconstrucție.

Fabricile și depozitele de dulciuri ale corporației Oreo au fost lovite direct și parțial distruse de drone și rachete rusești. Fabrica gigantului de tutun Philip Morris din regiunea Harkov a fost grav avariată, forțând compania să investească de urgență peste 30 de milioane de dolari pentru a muta liniile de producție în vestul Ucrainei.

Fabrica de componente electronice și electrocasnice Flex Electronics Ltd din Mukachevo a fost incendiată complet în urma unui atac rusesc cu rachete. Birourile și reprezentanțele companiei aviatice Boeing din Kiev au fost lovite și avariate în timpul valurilor de atacuri cu rachete.

Terminalele agricole, depozitele de cereale și facilitățile de procesare deținute de giganții industriei agroalimentare Cargill și Bunge au fost ținte directe în regiunea Dnipro. Birourile din Kiev ale Microsoft au suferit daune repetate din cauza undelor de șoc rezultate din bombardarea infrastructurii energetice din proximitate.

Pierderile americane pe teritoriul Ucrainei depășesc 10 miliarde de dolari în total, dintre care doar pierderile raportate pe parcursul anului curent se ridică la 7,7 miliarde de dolari. O parte semnificativă din aceste sume revine investitorilor din SUA.

57% dintre companiile americane au raportat angajați răniți în urma atacurilor rusești, iar 38% au înregistrat decese în rândul personalului. SUA.

Deși de la debutul războiului și până în prezent, s-au înregistrat peste 54 de pătrunderi neautorizate ale dronelor rusești în spațiul aerian românesc, aeronavele americane nu s-au ridicat niciodată de la sol din România pentru a le doborî.

Cele 6 drone de atac rusești au fost doborâte de aparatele F-16 Falcon ale României și de aparatele F-18 Hornet ale Forțelor Aeriene Spaniole, aflate în misiune de Poliție Aeriană Întărită la baza de la Mihail Kogălniceanu.