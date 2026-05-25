Recunosc că astăzi mi-a fost frică să deschid știrile din Ucraina și am ezitat îndelung

Zelenski, referindu-se la informațiile primite de la serviciile speciale americane și europene, a declarat că rusia ar putea pregăti un atac cu rachete Oreșnik asupra Kyivului.

Din păcate, deși deocamdată nu există confirmare oficială, canalele Telegram publică videoclipuri din care se poate deduce că rusia a atacat cu Oreșnik orașul Bila Țerkva din regiunea Kyiv. Acum nu există informații cu privire la amploarea distrugerilor sau posibilele victime civile, dar filmările publicate online surprind momentul caracteristic al sosirii rachetei, cu separarea focoaselor, însoțită de o serie de explozii puternice.

Atacul ar putea fi al treilea caz înregistrat când rușii utilizează acest tip de armă împotriva Ucrainei. Rusia a folosit pentru prima dată racheta Oreșnik pe 21 noiembrie 2024, în timpul unui atac asupra orașului Dnipro. Iar al doilea atac cu o asemenea rachetă balistică cu rază medie de acțiune s-a produs la 9 ianuarie 2026 – atunci a fost atacată regiunea Lviv.

Și Kyivul a fost atacat cu rachete balistice și drone. Au fost înregistrate numeroase lovituri asupra clădirilor rezidențiale. Conform rapoartelor preliminare, 56 de persoane, inclusiv un adolescent de 15 ani, au fost rănite și două au fost ucise.

În cartierul Șevcenkivskii, resturi de rachetă au căzut peste un bloc cu 24 de etaje, provocând pagube. Totodată, au fost lovite o clădire rezidențială cu nouă etaje și două școli. În una din ele, oamenii se aflau în adăpost și, după atac, intrarea în acesta a fost acoperită cu moloz. Într-o clădire rezidențială cu cinci etaje s-a prăbușit holul de la intrare, incendiile izbucnind la etajele 1-5. A fost lovit și un business centru, iar un alt incendiu a izbucnit în zona pieței.

În cartierul Solomianskii, o dronă a lovit un bloc rezidențial cu 24 de etaje – incendiul a cuprins etajul 20. A fost avariată și o casă privată. În cartierul Obolonskii, o dronă a lovit o clădire rezidențială cu 16 etaje la nivelurile 12 și 13. Este în flăcări și o casă privată. În cartierul Desnianskii, a fost lovit un supermarket, iar în cartierul Dniprovskii – o clădire rezidențială privată. În cartierul Pecerskii, o clădire rezidențială cu 20 de etaje a fost lovită la nivelul etajului 13.

O parte din tavanul de la intrarea în stația de metrou Lukyanivska s-a prăbușit: cei care s-au adăpostit acolo abia de mai puteau respira.