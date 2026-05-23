Arabia Saudită a atacat Iranul în secret la sfârșitul lunii martie

Arabia Saudită și Iran nu sunt genul de vecini care se ceartă pentru gard și apoi beau o cafea împreună a doua zi. Cei doi joacă un meci de putere de ani întregi. Influență, teritoriu, alianțe, interese. Fiecare mutare se calculează, fiecare pas se măsoară.

Acum apar informații că Arabia Saudită ar fi trecut la un nivel și mai sensibil: lovituri și operațiuni ținute departe de lumina reflectoarelor. Fără conferințe de presă, fără anunțuri solemne, fără „da, noi am fost”. Mai pe scurt, genul de situație în care toată lumea se uită în aceeași direcție și nimeni nu ridică primul mâna.

Iar partea interesantă începe aici. În public, diplomație, stabilitate și mesaje atent cântărite. În spate, lucrurile par să funcționeze după alt manual. Pentru că în ultimii ani au apărut informații că Mohammed bin Salman a susținut o poziție mult mai dură față de Iran și a văzut influența Teheranului ca pe o problemă care trebuie limitată serios.

Doar că în politică nu merge mereu cu pumnul în masă. Uneori mergi pe vârfuri. Mai ales când ai alianțe de păstrat, relații de protejat și o regiune care poate lua foc mai repede decât apuci să explici ce s-a întâmplat.

Iar Mohammed bin Salman pare să joace jocul perfect al politicii mari: cu un ochi la Washington, cu unul la Teheran și cu mâna pe tabla de șah. În față, diplomație și declarații despre stabilitate. În spate, calcule reci și mutări făcute cu grijă. Genul de strategie în care vrei să fii suficient de aproape de americani încât să nu strici alianțele, dar suficient de atent încât nici Iranul să nu știe exact cât de aproape ești. În Orientul Mijlociu, uneori nu câștigă cel care strigă cel mai tare. Câștigă cel care zâmbește la toată lumea și mută piesele când nimeni nu se uită.