Primăria municipiului Galați a realizat un scurt bilanț al anului 2023. În cifre, vorbim de 34 de proiecte de investiții în valoare de peste 150 de milioane de lei care s-au încheiat cu succes. La acestea se adaugă alte 40 de proiecte de 400 de milioane de lei, aflate în derulare. Mai mult, prin PNRR s-au semnat 67 de contracte de aproape 800 de milioane de lei. Succint, vorbim de investiții de 1,3 miliarde de lei.

Iar anul viitor vor demara 57 de proiecte de 776 de milioane de lei.

În plus, pentru programul european 2021-2027, Primăria municipiului Galați are în pregătire 42 de proiecte de 1,2 miliarde de lei.

Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați: „Am avut un an plin și am convingerea că 2024 va fi un an și mai bun. Dezvoltarea orașului va continua, dovadă fiind faptele concrete de anul acesta care vor avea un ecou și mai mare în 2024. De aceea, le mulțumesc gălățenilor și echipei din Primărie. Educația, sănătatea și infrastructura rămân prioritățile noastre. Continuăm”.

Iar ca repere putem spune că anul 2023 a însemnat investiții fără precedent în sistemul de educație, 10 unități școlare fiind modernizate. Totodată, sunt în implementare proiecte pentru alte 25 de unități de învățământ. În plus, este în derulare un proiect important cu finanțare în cadrul PNRR prin care toate unitățile de învățământ din oraș vor beneficia de dotări de circa 16,8 milioane de euro. Astfel, până acum, în cadrul proiectelor cu finanțare europeană am ajuns la un total de 17 grădinițe, școli și licee modernizate.

Anul 2023 a adus un centru modern pentru Galați, după ce au fost finalizate lucrările și la Aleea de la P-uri, un spațiu de care gălățenii se bucură deja. Astfel, pentru prima dată orașul are un centru modern, deschis și primitor. Mai mult, Parcul Carol a fost adus la noi standarde, iar pentru prima dată orașul are și un Parc de aventură.

Sănătatea a rămas o prioritate. La Spitalul pentru Copii a fost construit un nou compartiment pentru primirea urgențelor, la Spitalul de Psihiatrie un nou ambulatoriu, iar în cartierul Micro 20 a fost deschis un centru medical de permanență.

2023 a însemnat relansarea orașului din punct de vedere al investițiilor private. Astfel, în Zona Liberă sunt 38 de contracte de concesiune și 11 de închiriere, au sosit noi echipamente pentru fabrica de ulei, iar lucrările au continuat la noua cale ferată cu ecartament larg. Mai mult, s-au stabilit primele detalii pentru viitoarea fabrică gigant de baterii. În plus, s-au semnat și primele contracte pentru viitoare investiții la Parcul Industrial.

Numeroase alte investiții private s-au realizat în oraș, lucru care înseamnă dezvoltare și locuri de muncă. Prin urmare, datele statistice au arătat că în municipiului Galați sunt sub 1.000 de șomeri.

Au continuat și lucrările în cartiere, fiind realizate noi parcări în locul vechilor garaje demolate, dar și locuri de joacă moderne. Lucrări s-au derulat și se vor derula în continuare în cartiere precum Micro 19, 20, 21, 38, 39, Siderurgiștilor Vest sau Valea Orașului. Iar cartierele Barboși și Filești au începând de anul acesta rețea de apă de canalizare. Astfel, municipiul Galați a devenit unul dintre puținele orașe racordate aproape în totalitate la rețeaua de apă și canalizare.

În 2023, tramvaiele au revenit în circulație pe Bulevardul G. Coșbuc, după modernizarea primului sector, parte a amplului proiect prin care axa nord-sud a orașului a fost adusă la noi standarde.

În domeniul transportului public, s-a semnat contractul de achiziție pentru primele 20 de autobuze electrice noi, cu fonduri prin PNRR, și vor urma încă 42 de mijloace de transport noi.

Primăria susține sportul, atât sectorul juvenil al diferitelor discipline, cât și reprezentantele de seniori care promovează cu succes numele Galațiului atât pe plan național, cât și peste hotare. Echipa de fotbal Oțelul a reușit în ultimii trei ani să evolueze din eșalonul al treilea în prima ligă, fiind una dintre cele mai lăudate formații din campionat, CSM Arcada a câștigat pentru a cincea oară la rând Divizia A1 de volei masculin, iar formația de futsal United a devenit pentru a doua oară campioană națională. Ultimele două reprezintă cu succes orașul în Liga Campionilor.

De asemenea, Primăria susține cultura și activitatea teatrelor care au venit cu producții spectaculoase în anul 2023. Astfel, Galațiul a găzduit festivalurile tradiționale: Festivalul de Comedie, Festivalul „Leonard” și Festivalul „Gulliver”.

Între evenimentele importante ale anului 2023 amintim: Street Food Festival, spectacole de Zilele municipiului Galați, Danube Rock Sounds, Gala Excelenței în Educație, în premieră „Siderugiștilor Best” sau deja tradiționalul „Orășelul lui Moș Crăciun”.

2023 a însemnat recunoașterea orașului în plan național. Galațiul a primit importante distincții între care: Best Electric City, Trofeul pentru transport public sustenabil, Best Smart City etc.

Noi proiecte pentru 2024

Între proiectele care ar urma să fie depuse anul viitor pentru finanțare cu fonduri europene se numără modernizarea Falezei Dunării, a Văii Țiglinei, precum și a depoului de tramvaie, a bulevardului Siderurgiștilor (tronson 2) și a străzii Ștefan cel Mare, după ce s-au făcut deja pași importanți și s-au obținut bani europeni pentru proiectare.

Între proiectele care vor demara anul viitor putem menționa realizarea unei parcări subterane în zona Spitalului pentru Copii, a unei parcări supraterane în Micro 21, precum și în Micro 39C. Se adaugă și modernizarea Parcului de la Turnul TV și a Bulevardului G. Coșbuc, pe cel de-al doilea tronson. Totodată, se vor achiziționa noi mijloace de transport în comun.

Mai putem aminti renovarea multor clădiri publice, blocuri de locuințe și unități de învățământ.