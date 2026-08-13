Parastas la mormântul caprei vecinului

pe vremea lu ăla capra vecinului era bun al întregului popor
mulgeam la ea pe cartelă
atâta ulei atâta zahăr sufletu’ carne sanchi brânză
proiectul urii noastre colective căpătase un sens
cum să-l urâm pe din dos pe cel mai iubit fiu al poporului
sila ne-a ridicat pe cele mai înalte culmi de civilizație și progres
strângeam din dinți și-l vrăjmășeam de zor
în timp ce demolam rămășițele burgheze ale cartierului uranus
și construiam în locu-i un mușuroi strâmb
casa poporului
de la care urcă și coboară drumul furnicilor oarbe
bulevardul victoriei societății împotriva propriilor cetățeni
azi ne iubim pe noi înșine ca pe ochii din cap
pentru cei din jur n-am păstrat decât dușmănia pe care i-o
datoram celui mai iubit dintre
pământeni
coclim și mai ciumpăvim la capra comunitară
pizmuim și mai scăpăm de un concurent
proiectul nostru de țară este să lichidăm capra vecinului
să nu mai auzim behăit pe o rază de trei sute șaizeci de grade
în cele din urma o să ne învecinăm cu noi înșine
n-o să mai avem alte vecinătăți
decât iubirea de sine
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Picasso, Cântăreț la flaut și capră, placă ceramică realizată în ediție limitată de 450 de exemplare, răspândite în colecții private și licitate periodic la Christie’s sau Van Ham
14 - august - 2026