Parastas la mormântul caprei vecinului

pe vremea lu ăla capra vecinului era bun al întregului popor

mulgeam la ea pe cartelă

atâta ulei atâta zahăr sufletu’ carne sanchi brânză

proiectul urii noastre colective căpătase un sens

cum să-l urâm pe din dos pe cel mai iubit fiu al poporului

sila ne-a ridicat pe cele mai înalte culmi de civilizație și progres

strângeam din dinți și-l vrăjmășeam de zor

în timp ce demolam rămășițele burgheze ale cartierului uranus

și construiam în locu-i un mușuroi strâmb

casa poporului

de la care urcă și coboară drumul furnicilor oarbe

bulevardul victoriei societății împotriva propriilor cetățeni

azi ne iubim pe noi înșine ca pe ochii din cap

pentru cei din jur n-am păstrat decât dușmănia pe care i-o

datoram celui mai iubit dintre

pământeni

coclim și mai ciumpăvim la capra comunitară

pizmuim și mai scăpăm de un concurent

proiectul nostru de țară este să lichidăm capra vecinului

să nu mai auzim behăit pe o rază de trei sute șaizeci de grade

în cele din urma o să ne învecinăm cu noi înșine

n-o să mai avem alte vecinătăți

decât iubirea de sine

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