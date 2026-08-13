CE S-A ÎNTÂMPLAT CU ŢĂRANII ROMÂNI DUPĂ 1848, ÎN TRANSILVANIA?

La prima vedere, fotografia din 1923 realizată de etnograful Romulus Vuia în Valea Lupului (Hunedoara) ne transpune într-un Ev Mediu atemporal. Straiele, opincile, căciulile din blană și fundalul casei din bârne par desprinse din perioada iobăgiei.

Deși fotografia a fost făcută la 75 de ani de la Revoluția din 1848 , ea ne arată o realitate profundă: deși libertatea juridică a sosit rapid, la nivel social și economic, viața de zi cu zi a țăranului român din Ardeal a rămas neschimbată timp de un secol. Transformarea economică și socială a țăranului român a fost un proces extrem de lent și dureros.

Mulți știm cum s-a încheiat militar Revoluția de la 1848-1849 în Transilvania, prin intervenția armatelor austriece și țariste. Dar ce s-a întâmplat, din punct de vedere social și economic, cu masa uriașă de țărani români după ce armele au tăcut?

Deși liderii politici au fost dezamăgiți de promisiunile încălcate ale Vienei, pentru țăranul de rând realitatea s-a schimbat radical. Iată cele 3 aspecte esențiale:

Libertatea personală a rămas definitivă

Regimul habsburgic nu a mai putut da timpul înapoi. Iobăgia a rămas desființată. Țăranii români au încetat să mai fie proprietatea nobililor, au scăpat de legarea de glie și de obligația de a presta robotă (muncă gratuită).

Dar eliberarea din iobăgie nu a însemnat sfârșitul tuturor problemelor.

Înainte de 1848, numeroși țărani români se aflau în relații iobăgești și aveau obligații față de proprietarii domeniilor. Munca și prestațiile feudale apăsau greu asupra satelor.

Revoluția a adus o schimbare fundamentală: desființarea obligațiilor feudale și emanciparea iobagilor.

Țăranul român devenea, din punct de vedere juridic, un om liber.

Dar aici începea o altă luptă.



Prin Patentele Urbariale din 1854 emise de împăratul Franz Joseph, foștii iobagi au fost împroprietăriți doar cu loturile pe care le aveau deja în folosință. Marile moșii, pădurile și cele mai fertile terenuri au rămas în mâna nobilimii maghiare. Rămași fără acces gratuit la pășuni și păduri, mulți români au continuat să depindă economic de foștii stăpâni, muncind cu ziua pe moșiile lor. Prindin 1854 emise de împăratul Franz Joseph, foștii iobagi au fost împroprietăriți doar cu loturile pe care le aveau deja în folosință. Marile moșii, pădurile și cele mai fertile terenuri au rămas în mâna nobilimii maghiare. Rămași fără acces gratuit la pășuni și păduri, mulți români au continuat să depindă economic de foștii stăpâni, muncind cu ziua pe moșiile lor.

Țăranii au dobândit drepturi asupra anumitor terenuri urbariale, însă nu au primit automat toate pământurile pe care le foloseau în trecut .

Au continuat disputele privind:









pădurile;pășunile;terenurile comunale;delimitarea proprietăților;despăgubirile și obligațiile legate de vechiul sistem urbarial.

Pentru o familie țărănească, pierderea accesului la pădure sau la pășunea comunală putea fi la fel de importantă ca suprafața de teren arabil pe care o deținea.

Din iobagi au devenit contribuabili

Libertatea a venit la pachet cu un aparat fiscal austriac necruțător. Nobilii au fost despăgubiți de stat pentru pierderea iobagilor, însă banii au fost strânși indirect tot din taxele mari impuse populației. Lipsa banilor gheață a dus la o pauperizare rapidă a satelor.

Și mai exista o problemă: drepturile naționale.

Românii reprezentau majoritatea populației Transilvaniei, însă emanciparea socială nu a adus automat și egalitate politică și națională .

La Blaj, în 1848, românii ceruseră recunoașterea lor ca națiune politică și egalitate în drepturi.

Aceste revendicări nu au fost rezolvate definitiv.

Astfel, după 1848, țăranul român din Transilvania se afla într-o situație paradoxală:

ERA LIBER DIN PUNCT DE VEDERE JURIDIC, DAR RĂMÂNEA SĂRAC.

Iar problema pământului, a pădurilor și a pășunilor avea să continue să provoace conflicte în satele transilvănene.

1848 a desființat vechea lume feudală, dar nu a construit peste noapte o lume egală.

Pentru țăranii români din Transilvania, începutul libertății a fost și începutul unei alte lupte: lupta pentru pământ, pentru proprietate și pentru drepturi naționale.

1848 – sfârșitul iobăgiei. Nu și sfârșitul problemelor țăranului român.

Anul 1848 a adus emanciparea juridică a românilor din Transilvania, dar nu și independența lor economică. Această fragmentare a pământurilor și sărăcia vor declanșa, câteva decenii mai târziu, primele mari valuri de emigrare ale românilor ardeleni către America sau peste Carpați, în Regat.

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Foto: Țărani din Valea Lupului, jud. Hunedoara, Transilvania. Fotograf: Romulus Vuia