CUM SE DEBLOCHEAZĂ EMOŢIILE PRIN METODA TOMATIS – ASCULTAREA CARE VINDECĂ DIN INTERIOR

De multe ori, corpul știe înaintea minții. Un nod în gât, o durere de umeri, o greutate în piept sau o oboseală care nu dispare pot fi semnele unor emoții vechi, rămase în noi. Nu le mai simțim conștient, dar ele continuă să trăiască în țesuturi, în respirație, în vibrația vocii noastre.

Eliberarea acestor emoții nu se face prin forță, ci prin ascultare – o ascultare profundă, care pornește din ureche, se continuă prin coloană și ajunge până în inimă.

Aceasta este esența metodei Tomatis: vindecarea prin sunet.

Ce este metoda Tomatis

Metoda Tomatis a fost creată de medicul francez Alfred Tomatis, care a observat că urechea are un rol mult mai complex decât acela de a ne ajuta să auzim.

Ea este un organ al echilibrului, al energiei și al emoției. Prin felul în care ascultăm, influențăm nu doar vocea și comunicarea, ci și starea noastră interioară.

Când urechea nu mai percepe anumite frecvențe, ele dispar și din voce, din atitudine, din bucurie. Cu timpul, se instalează oboseala, tensiunea, uneori chiar retragerea emoțională.

Tomatis a demonstrat că, prin reeducarea urechii, putem restabili echilibrul natural dintre corp, minte și suflet.

Cum funcționează metoda

În terapia Tomatis, persoana ascultă muzică special filtrată, adesea din lucrările lui Mozart sau din vocea maternă.

Sunetul este transmis prin căști care combină conducția aeriană și cea osoasă – adică vibrația ajunge nu doar la timpan, ci și direct la oasele craniului și la coloană.

Astfel, întregul corp participă la ascultare.

Urechea este „antrenată” să redescopere frecvențele pe care le pierduse, iar creierul primește un semnal de siguranță.

În momentul în care corpul iese din starea de alertă, emoțiile pot fi simțite și eliberate în mod natural.

Sunetul și corpul – harta vibrațiilor interioare

Totul în noi vibrează: inima, oasele, celulele, emoțiile. Fiecare parte a corpului are propria ei frecvență.

Când un stres sau o emoție negativă persistă, această vibrație se modifică. Sunetul potrivit o poate restabili.

Studiile de fiziologie acustică arată o corespondență între frecvențe și regiuni ale corpului:

De-a lungul coloanei vertebrale, fiecare vertebră are propria vibrație, cuprinsă între aproximativ 130 Hz și 250 Hz.

Când ascultăm sunete armonioase, aceste zone sunt „masate” energetic. Corpul se reașază, iar emoțiile blocate încep să se dizolve.

Urechea și inima – legătura nevăzută dintre ascultare și emoție

Urechea și inima comunică permanent. Prin nervul vag și sistemul limbic, vibrațiile sonore ajung direct în zonele care reglează emoțiile, respirația și ritmul cardiac.

De aceea, o melodie poate schimba instantaneu dispoziția, iar o voce blândă poate liniști chiar și un copil speriat.

Metoda Tomatis folosește această conexiune pentru a restabili armonia interioară.

Când urechea „aude” din nou frecvențele înalte ale vieții, inima se deschide, respirația se relaxează, iar mintea se limpezește.

Beneficiile metodei Tomatis

Metoda Tomatis este folosită cu succes în:

– tulburări de atenție și concentrare

– anxietate, depresie, stres sau oboseală cronică

– dificultăți de învățare sau de comunicare

– blocaje emoționale sau sentiment de deconectare de sine

Ascultarea ca formă de vindecare

Eliberarea emoțiilor nu înseamnă să uităm ceea ce am trăit, ci să lăsăm corpul să respire din nou.

Când ascultăm cu adevărat – muzica, vocea noastră, liniștea – corpul se relaxează, inima se aliniază, iar sufletul se limpezește.

Adevărata vindecare începe în clipa în care învățăm să ne ascultăm cu totul – cu urechile, cu trupul și cu inima.

Coach și Trainer în analiză comportamentală Maxwell DISC / Terapeut Tomatis,

Prof. Agafiței Daniela