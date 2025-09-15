O civilizare

Nu practic yoga…nu sunt sportivă prin definiție, îmi reproșez adesea invocarea lipsei de timp pentru sală, alegând comoditatea afundării într-o binevenită stare de lene. Însă ieri, din recunoștință pentru, această ființă fragilă, dar super determinată, cu inima mereu plină de emoție față de tot ceea ce întreprinde în universul pe care l-a creat la, am catadicsit a mă urni la evenimentul ei, de la @mina.pop.up, o întâlnire plină de sinestezie și energie.