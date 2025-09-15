O civilizare

Nu practic yoga…nu sunt sportivă prin definiție, îmi reproșez adesea invocarea lipsei de timp pentru sală, alegând comoditatea afundării într-o binevenită stare de lene. Însă ieri, din recunoștință pentru Andreea Goria, această ființă fragilă, dar super determinată, cu inima mereu plină de emoție față de tot ceea ce întreprinde în universul pe care l-a creat la Shakti Studio Galati, am catadicsit a mă urni la evenimentul ei, de la @mina.pop.up, o întâlnire plină de sinestezie și energie.
Ieri a fost despre despre grație, lumină, muzică, culori, dar mai ales, despre conectare și conștientizare. Am putut intra în poveste, lăsând în spate tumultul, liniile prea clare pe care le trasăm adesea cu brutalitate în jurul nostru, precum un gard, un perimetru care ne incorseteză continuu, devenind, de fapt, trișori în propriile noastre vieți. Nu a fost despre derizoriul esoteric pe care l-ar putea invoca unii alții, a fost despre stăpânirea emoțiilor, despre incursiuni în propriile gânduri, despre liniște.
M-a bucurat sa văd cum oamenii empatici încep să se adune, să strângă rândurile, cum lumea se civilizează și prioritizează binele.
Multumesc, Andreea Goria. Ai crescut frumos, prin seriozitate și dăruire.
Îți sunt recunoscătoare pentru o experiență nouă, frumoasă, altfel.
Foto: Tutu Ionatan
15 - septembrie - 2025