Un mic reminder despre obezitatea si disbioza la copii

1. Cel mai important pas spre insanatosire este acela ca parintele sa constientizeze si sa recunoasca faptul ca al sau copil are o problema!

2. Copilul compenseaza prin mancare o lipsa pe care aceasta o simte. Este indicat de a evalua, in primul rand, relatia pe care o are cu parintii (in special fiul cu tatal si fiica cu mama). Pentru un parinte este destul de dificil sa accepte faptul ca poate exista o problema de ordin emotional.

3. Se tot vorbeste despre acele “probleme cu glanda” care produc obezitate. Ei bine, nu intotdeauna se intampla astfel, ci din contra: obezitatea poate cauza hipotiroidism. Grasimea este cea care face ca glanda tiroida sa functioneze mai lent => cerc vicios

4. Un copil care are ambii parinti obezi NU este condamnat la obezitate! Insa pentru acest lucru este esential ca stilul de viata sa fie unul echilibrat!

5. Exista o multime de factori care produc disbioza printre care se afla si modul in care are loc nasterea. Nasterea prin CEZARIANA va duce la popularea cu microbi din mediul spitalicesc, NU cu germenii protectori ai mamei asa cum se intampla in urma unei nasteri pe cale naturala.