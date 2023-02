Directorii şi juriştii transurb, consilierii locali şi chiar jupân Pucheanu nu au citit încă legea o sută şi 69 din 7 octombrie 2019

Deseori, Gelu mi-a spus că scriu prea scurt, puţin, redus, restrâns şi chiar concis. Ce să fac? Eu de fapt sunt fotograf şi un proverb chinezesc spune că „O imagine valorează mai mult decât o mie de cuvinte”, aşa că, în continuare voi da o scurtă de o sută celor menţionaţi în titlu, pentru că la 69 nu mă bag cu ei.

Pe scurt. Azi, 1 februarie, am vrut să-mi reînnoiesc abonamentul Transurb. Bineînţeles că nu am reuşit. După ce am dat o declaraţie pe propria răspundere cum că din 1 ianuarie am salariul brut de 3.000 lei conform HG 1447/2022, donşoara de la gheretă s-a autosesizat că adeverinţa de salarizare nu are ştampilă şi în cauză de consecinţă, nu beneficiez de abonament.

Domnilor jurişti de la Transurb, art.1 din legea 169 grăieşte cam aşa:

Alineatul 1*1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Fapta de a solicita persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat, entităţilor fără personalitate juridică precum şi persoanelor juridice de drept public, aplicarea ştampilei pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri, săvârşite de către persoane din cadrul unei instituţii sau autorităţi publice, constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acesteia, conform prevederilor legale”.

Domnilor consilieri locali, eu vă cred că nu ştiţi ce se întâmplă prin transportul în comun pentru că pe voi vă aşteaptă maşinile la scară, dar totuşi Transurb este în curtea dumneavoastră. De când nu aţi mai dat cu sapa prin buruienile din grădină?

Aştept să văz câţi călători Transurb vor PUIE ştampila pe Mucheanu la alegerile din 2024 şi pentru că voi nu aţi citit legea din 2019, am să postez şi eu o poză cu autobuzul lui moş crăciun care „egzistă” din 2018 cu tot cu şoferul care coboară să închidă uşile.