Depoul de tramvaie nr. 1 a intrat în modernizare

Primăria Municipiului Galați informează că au început lucrările pentru modernizarea Depoului de tramvaie nr. 1, construit în urmă cu 55 de ani. Este vorba despre amplul proiect cu fonduri europene ce cuprinde și Bulevardul Siderurgiștilor (Tronson 2) și strada Ștefan cel Mare, artere unde lucrările sunt deja în derulare.

Astfel, proiectul ce vizează strict depoul este în valoare de 178,4 milioane de lei (35 de milioane de euro), iar contractul a fost atribuit, prin licitație, asocierii TANCRAD SRL – CITADINA 98 SA – LEMACONS SRL – OLDROAD CONSTRUCT SRL, cu lider de asociere TANCRAD SRL, durata de realizare fiind de 24 de luni.

Principalele lucrări au în vedere: reabilitarea căii de rulare a tramvaiului pe o lungime de 3,7 km – cale simplă (în interiorul depoului); construire/modernizare dispecerat (cu barieră cu deschidere automată pentru accesul auto și al tramvaielor în incintă), atelier cale rulare și fir contact, atelier sudură etc., hală întreținere și reparații tramvaie, stație de spălare dotată cu utilaje specifice; modernizare trotuare și reabilitarea părții carosabile a infrastructurii rutiere; plantarea de arbori și arbuști și realizarea de înierbări în incinta depoului; realizarea de lucrări la rețele edilitare pentru apă potabilă și canalizare, alimentare cu apă, rețea de distribuție internă consum menajer; rețea de incendiu; canalizare; alimentare cu apă stație spălare automata tramvaie, lucrări pentru instalații electrice, iluminat și infrastructură subterană pentru telecomunicații.

Depoul de tramvaie nr. 1 este situat pe B-dul Siderurgiștilor nr. 45-J.

Proiectul amplu „Modernizarea Depoului de tramvaie nr. 1, a bulevardului Siderurgiștilor, Tronson 2 și a străzii Ștefan cel Mare”, în valoare totală de 63 de milioane de euro, este finanțat prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027.