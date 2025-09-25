Info – sedinţa Consiliul Local al Municipiului Galaţi, joi, 25.09.2025

CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. „a”, alin. (3) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în Ședință Ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 25.09.2025, orele 14.00, la sediul Consiliului Local Galați, din Strada Domnească nr. 54, având următorul proiect al ordinii de zi:

”

Proiect de hotărâre privind atribuirea unui număr de cinci autorizaţii taxi şi a numerelor de ordine a acestora pentru desfăşurarea transportului de persoane în regim taxi în municipiul Galaţi; Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, UTR 4, Aleea Platanilor nr. 29; Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, UTR 8, bd. George Coșbuc nr. 233; Proiect de hotărâre pentru dispunerea unor măsuri privind managementul instituţiei de spectacole Teatrul pentru Copii și Tineret „Gulliver” Galaţi; Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatelor acestor comisii, pentru concursul de proiecte de management la instituția de spectacole Teatrul pentru Copii și Tineret „Gulliver” Galaţi; Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatelor acestor comisii, pentru evaluarea noului proiect de management depus de managerul Teatrului Național de Operă și Operetă “Nae Leonard” Galați; Proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galaţi şi în administrarea Liceului Tehnologic „Carol I”; Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, UTR 32, 44 și 45, zonă delimitată la nord de imobile proprietate privată persoane fizice/juridice, front la strada Alexandru Moruzzi – tronson 3, la sud-vest de imobile proprietate privată persoane fizice/juridice, front la strada Ana Ipătescu, la sud-est de imobile proprietate privată persoane fizice/juridice, front la strada Portului și la est de limite imobile proprietate privată persoane fizice/juridice, conform CF 108541, și de imobil proprietatea SC Nepi Twenty-Tree Investment Solutions SRL; Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Calorgal SRL Galați, pentru perioada 2026-2030, și a Comisiei de soluționare a contestațiilor; Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Calorgal SRL, pentru perioada 2026-2030, și a Planului de selecție – componenta inițială; Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Proiect Tehnic, și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare și eficientizare energetică – Reabilitare și modernizare a Colegiului Național «Costache Negri» corp C1”; Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 481/12.08.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Proiect tehnic, și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare și eficientizare energetică – renovare integrată a imobilului din Str. Traian nr. 246”; Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului unitar pe kilometru parcurs aferent fiecărui mod de transport public local, la nivelul municipiului Galați; Proiect de hotărâre privind aprobarea ajutorului comunitar constând în lemne de foc pentru sezonul rece 2025 – 2026; Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care pot primi subvenţii de la bugetul local potrivit prevederilor Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare, precum şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii; Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care pot primi subvenţii de la bugetul local potrivit prevederilor Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare; Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Galaţi în comisia de concurs/examen, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea funcțiilor specifice Comitetului Director din Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Elisabeta Doamna” Galați; Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 169/24.04.2025 privind aprobarea proiectului Construire centru îngrijiri paliative – Spitalul Clinic de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați, cod SMIS 342524, a cheltuielilor legate de acesta și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Lider de parteneriat, și Spitalul Clinic de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați, în calitate de Partener 1; Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 182/24.04.2025 privind aprobarea proiectului Construire și dotare secție de îngrijiri paliative – Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie ”Buna Vestire” Galați, cod SMIS 339707, a cheltuielilor legate de acesta și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Lider de parteneriat, și Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie ”Buna Vestire” Galați, în calitate de Partener 1; Proiect de hotărâre privind aprobarea METODOLOGIEI DE SELECŢIE A PARTENERULUI în vederea constituirii parteneriatului necesar depunerii cererii de finanțare „Revitalizarea turismului în Galați, prin valorificarea durabilă a elementelor de patrimoniu cultural și natural de pe faleza Dunării” în cadrul PROGRAMULUI REGIONAL SUD EST 2021-2027 – Prioritatea 6 – O regiune atractivă, Acțiunea 6.1 Dezvoltare integrată (DUI) în zonele urbane prin regenerare urbană, conservarea patrimoniului și dezvoltarea turismului; Proiect de hotărâre privind aprobarea METODOLOGIEI DE SELECŢIE A PARTENERULUI în vederea constituirii parteneriatului necesar depunerii cererii de finanțare „Reabilitare și refuncționalizare teren degradat Valea Țiglinei – etapa regenerare urbană” în cadrul PROGRAMULUI REGIONAL SUD EST 2021-2027 – Prioritatea 6 – O regiune atractivă, Acțiunea 6.1 Dezvoltare integrată (DUI) în zonele urbane prin regenerare urbană, conservarea patrimoniului și dezvoltarea turismului; Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare și refuncționalizare teren degradat Valea Țiglinei – Etapa Biodiversitate”; Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 190/27.04.2023 privind participarea Municipiului Galați în proiectul „Citizen Centered Social Services – CITICESS”, cod 01C0248, cât și asigurarea fondurilor necesare implementării acestuia; Interpelări, intervenții, cereri;