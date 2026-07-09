Ennio Morricone, compozitorul de film italian premiat cu Oscar, a murit pe 6 iulie 2020, la vârsta de 91 de ani

Dacă vreodată un nume a fost sinonim cu coloanele sonore ale filmelor, acesta a fost Ennio Morricone. Deși industria cinematografică de la Hollywood a amânat până în 2007 pentru a-l recompensa pe Morricone, cu un premiu onorific al Academiei, după ce fusese nominalizat în cinci ocazii diferite fără a câștiga un premiu Oscar, coloanele sonore pentru “Cel bun, cel rău, cel urât “ (1966), “A fost odată în vest”(1968) și Misiunea (1986) se numără printre cele mai cunoscute și mai elaborate muzici de film scrise vreodată. Abia 2016, a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună coloană sonoră originală pentru munca sa la filmul Cei opt odioși de Quentin Tarantino.

Totuși Morricone a păstrat întotdeauna distanța față de Hollywood și a insistat să rămână în Italia sa natală, refuzând chiar politicos să învețe engleza. De-asemenea voia să se știe că el scrie și muzică clasică precum și alte genuri de muzică. La spectacolele sale live regulate, programa invariabil unele dintre piesele sale de concert alături de selecții din muzica de film (a scris peste 500 de partituri de-a lungul vieții sale).

L-a întâlnit pe Sergio Leone prima dată când amândoi aveau opt ani și frecventau aceeași școală primară, dar abia 25 de ani mai târziu a început parteneriatul lor profesional cu “Un pumn de dolari” (1964). Contribuția lui Morricone la starea de spirit și amploarea filmului a fost imensă, la fel ca și rolul său în construirea mitului lui Clint Eastwood.

Familiarizarea sa cu compozițiile avangardiste suprarealiste l-a ajutat să conceapă sunete frapante, precum motivul urletului coiotului din „Bunul, răul și urâtul” sau ticăitul asurzitor al ceasurilor de buzunar care măsoară momentul culminant al împușcăturilor din „Pentru câțiva dolari în plus” (1965). Partitura lui Morricone pentru piesa lui Leone, „A fost odată în vest”, a fost practic o operă de sine stătătoare, plină de teme epice și motive individuale ale personajelor.

Însă Morricone nu avea nicio intenție să fie catalogat drept compozitor doar de muzică pentru westernuri. Coloanele sonore pentru Bătălia de la Alger (1966) , 1900 (1976) al lui Bertolucci , Salò (120 de zile ale Sodomei, 1975) de Pier Paolo Pasolini, Cinema Paradiso (1988) și Malena (2000) de Giuseppe Tornatore sunt reprezentative pentru munca compozitorului.

Deși va avea mult de așteptat recunoașterea premiului Oscar, reputația lui Morricone creștea continuu în industria cinematografică globală, iar marii regizori de la Hollywood începuseră să apeleze la serviciile sale. Morricone și-a folosit magia la mult-admiratul film “Zile în Paradis” (1978) al lui Terrence Malick, în mediul sinistru al crimei organizate și al forțelor de ordine când a semnat pentru saga mafiotă Bugsy (1991) a lui Barry Levinson și pentru epopeea din epoca Prohibiției, “Incoruptibilii” 1987), a lui Brian de Palma. Fiecare dintre aceste trei proiecte i-au adus lui Morricone câte o nominalizare la Premiul Oscar.

Morricone a fost atât de prolific încât a devenit dificil să țină socoteala proiectelor în care a fost implicat, dar printre celelalte filme de la Hollywood s-au numărat „Frantic” (1988) al lui Roman Polanski, „Hamlet” (1990) al lui Franco Zeffirelli, cu Mel Gibson în rol principal, thrillerul cu Eastwood și John Malkovich „În linia focului” (1993) și „Jocul lui Ripley” (2002).

Poate inevitabil, Morricone a fost unul dintre favoritții lui Tarantino, un pasionat de westernuri spaghetti și cinema european. Tarantino a inclus fragmente din opera lui Morricone în Kill Bill Vol. 1 (2003) și 2 (2004), în filmul său din 2007, , Mașina morții (Death Proof), și în Ticăloși fără glorie (2009, un film inspirat în mare parte de „Acel blestemat tren blindat”, regizat de regizorul italian Enzo G. Castellari, care a apărut în filmul lui Tarantino în rolul unui general german). “Django înlănțuit” (2012) al lui Tarantino a conținut noua piesă compusă de Morricone, Ancora Qui, alături de trei dintre compozițiile sale existente.

În 2013, Morricone i-a înmânat lui Tarantino un premiu pentru întreaga carieră din partea Festivalului de Film de la Roma. Deși a declarat că nu va mai lucra cu Tarantino după ce a fost nemulțumit de modul în care muzica sa a fost folosită în “Django înlănțuit”, a compus, orchestrat și dirijat coloana sonoră pentru “Cei opt odioși”.