De necomentat viitorul îndepărtat!

În 1663, Franța a trimis 800 de femei în America pentru a „calma” coloniștii francezi de acolo. Cum majoritatea coloniștilor erau soldați, meșteșugari sau agricultori, lipsa femeilor a dus la tensiuni și chiar conflicte între bărbați.

• „Filles du Roi” – Fetele Regelui Aceste femei au rămas în istorie sub numele de „Filles du Roi” („Fetele Regelui”), deoarece călătoria, zestrea și uneori chiar hainele lor erau finanțate de coroana franceză. Majoritatea proveneau din familii modeste, din orfelinate sau din medii sărace, dar respectabile. Ajunse în Noua Franță, ele erau încurajate să se căsătorească rapid cu coloniști locali și să întemeieze familii.

• Rezultatul: o explozie demografică Strategia s-a dovedit extrem de eficientă. Între 1663 și 1673, când programul a fost activ, rata natalității a crescut spectaculos. Multe dintre „fetele regelui” au avut peste 10 copii fiecare. Se estimează că o mare parte dintre canadienii francofoni de astăzi descind direct din aceste femei curajoase.

• O poveste puțin cunoscută, dar cu impact major Deși rar menționat în manualele de istorie, acest episod arată cât de departe era dispusă să meargă Franța pentru a-și consolida prezența în Lumea Nouă. „Filles du Roi” nu au fost doar „soții trimise cu forța”, ci participante active la formarea unei noi societăți, într-un teritoriu dur, dar plin de speranță.