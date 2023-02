Au modificat legea: la păcănele şi la loto-prono, doar cu buletinul dat la scanat !

Gata, parlamentarii care au câştigat toţi un plus de peste şapte mii de lei lunar, fără să rişte, au votat legea prin care se modifică OUG nr. 77/2009, care reglementează exploatarea jocurilor de noroc. În acest fel, cazinourile primesc o grea lovitură, deoarece, începând cu 15 februarie 2023, dependenţii de păcănele care îi făceau putrezi de bogaţi pe patronii de cazinouri, sunt monitorizaţi. La intrarea în agenţiile loto-prono, de pariuri sportive şi în aşa-zisele cazinouri, tuturor li se va cere cartea de identitate care va fi scanată şi introdusă într-o bază naţională de date. Chipurile, în felul acesta, jucătorii dependenţi se pot înscrie în această bază de date (pentru o perioadă de cinci ani), la care vor avea acces toţi cei 285 de operatori de jocuri de noroc, licenţiaţi în România. Legea prevede ca patronii, prin firmele de pază cu care au contracte, să nu le permită accesul în sălile de joc celor care figurează în acest registru. Aceştia se pot autoexclude şi de la jocurile directe, nu numai de la jocurile online.

Dar legea are nevoie de norme metodologice pentru a putea fi aplicată. Faţă de UE, România are doar 0,6% jucători care depăşesc graniţa divertismentului. Cele mai frecventate jocuri sunt loteria, pariurile sportive şi păcănelele, pentru care sunt 70.000 de aparate.

Taxa pe un astfel de aparat este de 2.600 de euro şi se plăteşte anticipat la fiecare început de an calendaristic.

Afacerea asta aduce statului, cu cheltuieli de zero lei, 1,82 miliarde de euro, ceea ce înseamnă 9,4 miliarde de lei noi. Băi, jegurilor de politruci, câte spitale regionale aţi făcut din aceşti bani, din anul 2015, până ieriul care vă convine ?

În 2015, când a fost stabilit un nou sistem de licenţiere pentru operatorii de jocuri online, a fost înfiinţat un fond pentru prevenirea şi educarea jucătorilor dependenţi, dar milioanele de euro strânse în ultimii şapte ani, nu au fost folosite.

Există în ţară Asociaţia „Joc Responsabil”, care oferă consiliere telefonică gratuită, la TEL VERDE 0800.800.099, care funcţionează de luni până vineri, între orele 10,00-18,00, iar cabinete de evaluare şi consiliere, care oferă două şedinţe gratuit, sunt doar în Bucureşti, Cluj şi Iaşi.

Deci, fără CI prezentată la intrare în astfel de locuri, pe care trebuie să o prezentaţi la scanat, nu puteţi juca şi sunteţi şi băgat afară…Oare ?!