Au trecut 11 zile de când Poliţia şi Parchetul tac despre o reglare în stil mafiot

Da, doamnelor şi domnilor, nu reuşim de nicio culoare să ieşim din fundătura botezată de mine Republicuţa Galaţi. Aici, autorităţile, şi mai ales cele de forţă, se mişcă parcă în sens invers faţă de restul municipiilor mari din România şi din UE. Parcă ar activa într-un falanster sau chibuţ. În toată această utopie instituţională, Poliţia naţională (aia locală e mâncătoare de Brăila cu sare !) şi Parchetul zac în interiorul unui zid gros din pâslă. Au trecut 11 zile (azi, 7 aprilie) de când au fost incendiate două autoturisme parcate în spatele Hotelului Faleza, pe strada Roşiori din Mazepa 1. Adică, totul s-a petrecut într-o părăsire de oraş, fără camere video, pe 27 martie, într-o duminică noaptea spre luni, când nici iarba nu creşte. Am fost singura publicaţie care am dat numele păgubitului şi am sugerat că fapta respectivă ar putea fi generată de o reglare de conturi între oameni de afaceri, printre care sunt şi mulţi ţepari. S-a ajuns cu bănuielile până la fiul unui fost deputat de Galaţi, mare achizitor de cereale în regiunea sud-est (de multe ori, în anii de glorie ai partidului lor vărsat în liberalism, a „uitat” să plătească produsele către fermieri), depozitar în porturile dunărene şi exportator de cereale, uneori doar până în largul Mării Negre, Portul Constanţa find o afacere de partid, cât timp Traian Băsescu a consumat gheaţă la Palatul Cotroceni. Proprietarul celor două autoturisme incendiate complet, aparţin familiei Florin Câşu, nume pe care toată presa şi autorităţile de forţă îl ţin sub tăcere. Pai, mă, procuroare, mă, comisare, este de notorietate că nevasta lui Florin şi nevasta lui Bogdan au pus de afaceri împreună, că doar nu era să stea numai la gura sobei şi să împletească ciorapi a căror labă fuse începută de soţii lor ! Se pare că nici Câşu nu pune presiune pe autorităţile blegite, dându-se foarte ocupat cu cârciumăreala prin vila Mon Caprice, proprietate a lui Chiriloaie. Sau poate reglarea a fost una Tandea pe Mandea, părţile antagonice considerându-se chit. Dar fapta, pagubele colaterale şi reglarea de conturi în stil mafiot, există. Concluzia este că avem nevoie de poliţişti şi procurori cu sânge în instalaţie la şefia poliţiei şi parchetelor, nu de alifioşi şi tremurici ajunşi în vârf prin puparea papucului politic.