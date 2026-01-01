De am face și noi vreo brânză cu gazul din Marea…prea neagră

La sfârșitul anilor ’60, când Norvegia a descoperit rezerve uriașe de petrol în Marea Nordului, țara se afla în fața unei alegeri istorice. În loc să permită marilor corporații să acapareze profiturile sau să folosească banii pentru cheltuieli publice imediate, guvernul norvegian a luat o decizie radicală: petrolul este o resursă epuizabilă care aparține întregii națiuni, inclusiv generațiilor care încă nu s-au născut. Astfel, în anul 1990, a fost creat Fondul Suveran al Norvegiei, un mecanism public prin care statul colectează veniturile din hidrocarburi și le investește pe piețele internaționale.

Sistemul este construit pe o transparență totală. Orice cetățean norvegian poate verifica online, în timp real, valoarea fondului și companiile în care sunt plasați banii. Astăzi, acest fond a devenit cel mai mare de acest tip din lume, depășind valoarea colosală de 1.400 de miliarde de dolari. Din punct de vedere matematic, fiecare dintre cei peste 5 milioane de norvegieni este, indirect, milionar. Totuși, acești bani nu sunt irosiți. Există o „regulă de aur” strictă: guvernul are voie să cheltuiască anual maximum 3% din valoarea fondului, restul fiind păstrat și reinvestit pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung a sistemului de pensii, sănătate și educație.