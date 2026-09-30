Uniunea Europeană a luat o decizie controversată

A decis să ridice sancțiunile împotriva a doi oligarhi ruși importanți, apropiați de Putin. Aceștia vor avea voie să călătorească nestingheriți în Europa, să se bucure de banii din bănci, să facă afaceri.

Cine sunt cei doi oligarhi, dar mai ales cum au reușit să convingă UE să o facă. Să vă povestesc.

Ieri, 22 septembrie, ambasadorii UE au prelungit pentru alți trei ani restricțiile împotriva a 3 mii de ruși. Sunt oameni din cercul intim al lui Putin, politicieni, oligarhi, mulți dintre ei au susținut invazia în Ucraina.

Mare a fost surpriza când doi oligarhi foarte influenți la Kremlin, foarte bogați și care erau interziși în Europa nu mai apar pe aceste liste.

Este vorba de miliardarii Alișer Usmanov și Mihail Fridman. Miliardari în dolari, desigur.

Informația a fost atât de importantă, inclusiv pentru ruși a fost importantă. Chiar agenția oficială rusă TASS a scris despre asta, citând presa occidentală:

„Sancțiunile împotriva oamenilor de afaceri ruși Alișer Usmanov și Mihail Fridman au fost ridicate pe fondul presiunilor venite din partea Franței și Luxemburgului, scrie Reuters, citând surse diplomatice.”

Alișer Usmanov are, potrivit Forbes, peste 14 miliarde de dolari. A intrat imediat pe lista sancțiunilor imediat ce Ucraina a fost invadată de Rusia.

Atunci, UE a motivat decizia pentru că are legături strânse cu Putin. În plus, a sprijinit material și financiar anexarea Crimeei. Consiliul Europei i-a reproșat că a cumpărat ziare pe care le-a pus pe linia redacțională pro-kremlin.

De-a lungul timpului Ungaria, Turcia, Slovacia, Azerbaidjan, Kazahstan, Kârgâstan, Uzbekistan au tot cerut ridicarea sancțiunilor pentru Usmanov.

Într-un final UE a fost convinsă de… Azerbaidjan.

Știți cum?

Franța a cedat și a fost de acord să-l scoată pe Usmanov de pe listă. Doi oameni de afaceri francezi se află închiși în Baku.

Ieri a fost scos Usmanov de pe listă, iar în această dimineață Ilham Aliev, liderul din Baku, i-a grațiat pe oamenii de afaceri.

Un tribunal l-a condamnat pe unul dintre ei la 10 ani de închisoare sub acuzația de… culegere de informații despre armata azeră.

Acum, să vedeți ce este cu celălalt oligarh.

Mihail Fridman este oligarhul care a fondat o bancă și un fond de investiții rus Alfa-Bank. Are, potrivit Forbes, o avere de vreo 16 miliarde de dolari.

Ungaria a cerut excluderea lui Fridman. Apoi cerințelor Ungariei li s-a alăturat și Luxemburgul, scrie Financial Times.

De ce brusc Luxemburgul s-a alătura Ungariei? Jurnaliștii au aflat că anul trecut, Fridman a intentat un proces împotriva Luxemburgului pentru active înghețate în această țară. A cerut despăgubiri de 15 miliarde de dolari. Când colo, ieri Luxemburg obține scoaterea oligarhului din lista sancțiunilor.

Cei doi oligarhi nu au comentat deocamdată deciziile UE.

Iulia Navalnaia și cei din organizația lui Navalnîi au scris despre asta:

„Se dovedește că pentru Europa nu contează dacă susții sau nu războiul, dacă ești prieten cu Putin sau dacă te pronunți împotriva lui.

Pare mult mai important câți bani ai în conturile bancare.

Dacă ești bogat, ai câteva iahturi și relații, se pare că sancțiunile pot fi ridicate fără probleme majore.

Dacă ai fugit din Rusia cu puținele lucruri pe care le aveai, din cauza persecuției politice sau a mobilizării, pentru că nu susții războiul, aici totul este diferit: s-ar putea să nu primești viză, să nu ți se deschidă un cont bancar, să ți se creeze o mulțime de obstacole și, practic, să fii împins înapoi în brațele sistemului lui Putin”.