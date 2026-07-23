Avertismentele Moscovei despre militarizarea UE și un conflict cu Europa: „nu va fi un război convenţional”

Tensiunile dintre Rusia și Occident continuă să crească.

Iar de această dată…

Mesajul venit de la Moscova este unul care a atras atenția întregii comunități internaționale.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Rusia este pregătită pentru orice evoluție în contextul militarizării Uniunii Europene.

În același timp…

A transmis un avertisment care a stârnit numeroase reacții.

„Dacă Europa începe un conflict cu Moscova, acesta nu va mai fi un război convențional.”

Lavrov nu a explicat în detaliu la ce s-a referit prin această afirmație.

Însă declarația vine într-un moment în care relațiile dintre Rusia și statele occidentale rămân extrem de tensionate din cauza războiului din Ucraina și a măsurilor de consolidare a apărării în Europa.

Un alt subiect abordat de șeful diplomației ruse a fost Germania.

Lavrov a afirmat că Moscova urmărește cu îngrijorare informațiile potrivit cărora Berlinul și-ar putea dezvolta propriul program nuclear.

În același context, Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) susține că Germania ar avea capacitatea de a produce material nuclear în câteva luni și un dispozitiv nuclear funcțional în aproximativ un an.

Potrivit SVR, mai multe universități și companii din industria de apărare germană ar fi implicate în activități de cercetare în domenii precum fizica nucleară și știința materialelor.

Aceste afirmații provin din declarațiile oficialilor și serviciilor ruse și nu sunt confirmate, în informațiile prezentate, de autoritățile germane sau de NATO.

Lavrov a vorbit și despre relațiile cu Statele Unite.

El a confirmat că urmează o nouă întâlnire cu secretarul de stat american, Marco Rubio.

Potrivit ministrului rus, discuțiile vor aborda inclusiv războiul din Ucraina și perspectivele unei eventuale soluții diplomatice.

Șeful diplomației ruse a susținut că dialogul dintre Moscova și Washington este esențial, având în vedere că cele două state dețin cele mai mari arsenale nucleare din lume.

În același timp, Lavrov a criticat și Inițiativa privind cerealele din Marea Neagră, afirmând că Rusia nu a primit propuneri pentru reluarea acordului și acuzând Organizația Națiunilor Unite că ar fi acționat în interesul Ucrainei în timpul implementării acestuia.

Totodată, ministrul rus a reiterat acuzațiile Moscovei potrivit cărora Statele Unite ar fi implicate direct în coordonarea unor atacuri ucrainene asupra unor ținte din Rusia.

Aceste acuzații au fost formulate în repetate rânduri de oficialii ruși, însă nu sunt demonstrate prin dovezi prezentate în cadrul acestor declarații, iar autoritățile americane au respins în trecut acuzații similare.

Pe fondul acestor declarații, tensiunile dintre Rusia și Occident rămân ridicate.