Eroare. Îi privește în primul rând pe cei 44.767 de oameni care l-au votat președinte al CJ Buzău. Ca și pe ceilalți români, care se uită la spectacolul penal oferit de un înalt demnitar public, care a luat micul dejun cu un căutat internațional de Poliția Română, într-un loc cu nume predestinat: Garda.

Conduita unui președinte de consiliu presupune Integritate absolută, adică refuzul total al practicilor de corupție, nepotism sau clientelism politic în atribuirea contractelor publice, imparțialitate și echitate în alocarea fondurilor către primăriile din județ pe baza nevoilor reale ale comunităților și orientare către interesul cetățeanului.

Înainte de a se furișa ca un fur în Italia, Ciolacu a dat o lovitură de moarte culturii buzoiene, visul de aur al semianalfabeților cățărați în demnitățile publice. A fost protagonistul unei ședințe administrative cu răgnete și răgete privind comasarea Teatrului „George Ciprian” cu Centrul Județean de Cultură și Artă.

Ciolacu consumă orice, pelerinaje la moaște sau nunta fiului său, organizată la Vila Albatros din Parcul Marghiloman, un centru cultural de referință al orașului, dat nu și cultură propriu-zisă.

N-a fost văzut niciodată la un spectacol cultural, nici măcar la Târgul Drăgaica, cel mai vechi târg din România, unde au concertat Andra, Mira, Carmen Șerban și Vali Vijelie & Orchestra sau la Festivalul Internațional de Artă Stradală AnTanTe.

Cultură înseamnă pentru Ciolacu să bage la maț cu prima doamnă a Buzăului, împreună cu fugarul internațional Ionel Arsene, prosciutto di Parma și San Daniele, salame di Varzi, mozzarella di Bufala, parmigiano Grana Padano, pecorino și ricotta,

cornetti și crostate umplute cu gemuri de fructe de pădure și smochine, sfogliatelle cu foietaje crocante din Lombardia, focaccia cu rozmarin și sare de mare, ciabatta și pâine cu maia, miermi, miere locală din flori de munte și gemuri artizanale de lămâie, portocale și smochine,

suc arancia rossa stors pe loc și ape infuzate cu mentă, busuioc și lămâi de Garda, la restaurantul Le Gardenie, situat pe terasa superioară a hotelului Villa Cortine Palace din Sirmione, construit în stil palladian de baronul german Kurt von Koseritz, într-un parc de chiparoși de 5 hectare.

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