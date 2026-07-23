Comunicat DIICOT

Comunicat de presa 23.07.2026

La data de 22 iulie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Brăila au dispus reținerea unui inculpat, în vârstă de 23 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori.

Din probatoriul administrat a reieșit că, în luna mai 2025, inculpatul, prin inducere în eroare (”metoda loverboy”) și profitând de starea de vădită vulnerabilitate a unei victime minore, în vârstă de 16 ani, persoană instituționalizată, provenită dintr-un mediu socio-familial precar, cu o educație deficitară și aflată în abandon școlar, încadrată în grad de handicap psihic accentuat, a recrutat-o în scopul exploatării sexuale.

Astfel, până în a treia decadă a lunii iulie 2026, inculpatul a transportat și adăpostit victima, în diverse locații de pe raza județelor Galați și Brăila, unde a determinat-o să practice prostituția, ignorând, inițial, stare de graviditate a persoanei vătămate și ulterior pe cea de mamă minoră.

Prin constrângere psihică, intensă și constantă, dar și prin agresiuni fizice, inculpatul a obligat victima să întrețină relații sexuale contra cost cu diferiți clienți, racolați prin intermediul unor anunțuri postate pe o platformă specializată.

De asemenea, pentru a a deține controlul total asupra veniturilor obținute de minoră, inculpatul a stabilit tarifele ce urma să le solicite aceasta, a închiriat diverselor imobile în regim hotelier, a ”aprobat” și monitorizat deplasările acesteia, precum și fluxul de clienți.

Totodată, pentru a-și mări controlul asupra victimei, inculpatul, deși nu este tatăl biologic al copilului acesteia, l-a recunoscut oficial ca fiind pretins al său, pentru ca la mai puțin de o lună de la nașterea acestuia, reușind să determine victima, ca împreună cu el, să solicite și să obțină pentru minor plasarea în regim de urgență, ceea ce a condus la auto-extragerea definitivă a victimei minore din mediul securizat ce îi era asigurat la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați și reintrarea sub controlul inculpatului.

Toate demersurile realizate de către inculpat au avut ca scop obținerea de sume de bani de pe urma practicării prostituției de către victima minoră, acesta în mod constant, gestionând câștigurile bănești și însușindu-și-le în cvasi-totalitate.

Pe parcursul exploatării, victima minoră a fost depistată în diverse locații și au fost luate măsuri de plasare în centre de primire în regim de urgență, însă, de fiecare dată, acesta, pe fondul atașamentului față de inculpat a părăsit centrele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brăila a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.