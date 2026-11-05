Câte rectificări bugetare trebuie să mai facem până să înţelegem că problema României nu se rezolvă mutând miliardele dintr-o parte în alta?

După ce am scris ieri despre creșterea costurilor cu energia, îmi propusesem să iau o pauză. Măcar o dimineață în care să-mi beau cafeaua fără să mă mai gândesc la taxe, scumpiri și deficit. Dar uite cum se schimbă socoteala din târg după ce am primit proiectul rectificării bugetare. Treizeci de pagini. Le-am citit și, când am ajuns la cifre, parcă mi-a dat cineva cu ceva în cap!

După nouă luni în care ați tot auzit despre deficit, taxe și sacrificiile pe care trebuie să le facem, o luăm de la capăt. Of!

Veniturile bugetului de stat sunt revizuite în scădere cu 2,1 miliarde de lei, iar deficitul crește cu aproape 1,5 miliarde. Și asta în condițiile în care încasările din TVA, impozitul pe venit și impozitul pe profit depășesc estimările.

Am recitit cifrele. Dacă din aceste taxe au intrat mai mulți bani decât anticipam, unde au apărut lipsurile? Și cât de realiste au fost socotelile de la începutul anului? Trecem peste asta ..

Mai departe, găsesc un mecanism de 2 miliarde de lei pentru stingerea unor datorii ale autorităților locale, inclusiv către furnizori. Mă opresc un pic.

Mă gândesc la antreprenorii care lucrează cu instituțiile publice. Își plătesc angajații, cumpără materiale, livrează și așteaptă să încaseze. Dacă banii întârzie, obligațiile lor nu așteaptă. Iar costul întârzierii îl suportă tot ei. Nu mai intru în alte detalii. Despre potențiale insolvențe ori reduceri de personal, despre asta altădată la altă cafea!!

Da, desigur, aș fi putut să scriu o analiză economică pentru fiecare indicator în parte. Să iau minister cu minister, să vă arăt cine primește bani, cine pierde, ce alocări au fost modificate și ce se află în spatele acestor decizii.

Dar, în definitiv, toate aceste cifre se traduc printr-un singur lucru.

Încredere.

Câtă încredere mai au oamenii în Guvern, în Parlament, în capacitatea statului de a face mai mult decât să își corecteze propriile socoteli?

Poți să faci câte rectificări bugetare vrei. Dacă nu introduci sustenabilitatea în felul în care construiești bugetul, dacă nu atragi investiții, dacă nu te întrebi de ce 32 de județe contribuie fiecare cu mai puțin de 2% la PIB-ul României și ce trebuie făcut pentru ca economiile lor să crească, vei ajunge să repeți aceeași operațiune, an după an.

Pui astăzi un capac peste o gaură și te declari mulțumit că ai acoperit-o. Numai că nici măcar nu te-ai uitat cât este de adâncă. Poate că dedesubt pământul continuă să se surpe. Poate că gaura se lărgește și, într-o zi, crapă tot ce ai construit deasupra.

În timp ce scriu aceste rânduri, pe ecranul televizorului apare imaginea unui uger de vacă mulsă manual.

M-aș fi putut gândi că mediul de afaceri a devenit vaca de muls a statului. Numai că eu mă gândesc la omul care mulge vaca.

La omul care se trezește dimineața și își vede de treabă, indiferent cât costă motorina, curentul sau furajele. Care își socotește cheltuielile și speră ca prețul la care vinde laptele să îi lase și satisfacția că munca lui are rost.

Omul acesta nu are cum să își rectifice veniturile printr-o decizie luată la București. Dacă socotelile nu îi ies, trebuie să găsească singur o soluție.

Mă întorc la citit. Mai am câteva pagini de parcurs și destule lucruri de înțeles. Din experiență știu că un diagnostic, oricât de corect, nu rezolvă nimic de unul singur. Trebuie să găsești cauza, să vezi ce poate fi schimbat și, mai ales, să ai răbdarea de a construi o soluție care să reziste mai mult decât până la următoarea rectificare.

Și tot din experiență știu că lucrurile se pot schimba. Am văzut antreprenori care au găsit soluții acolo unde părea că nu mai este nimic de făcut. Care au luat-o de la capăt, au investit din nou, au păstrat oameni lângă ei și au mers mai departe.

De aceea, încă am încredere .

Nu pentru că cifrele de astăzi îmi dau motive să fiu liniștită, ci pentru că știu câtă putere are mediul de afaceri atunci când oamenii încep să se asculte, să lucreze împreună și să ceară lucruri concrete.