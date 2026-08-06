Ce ai făcut, te face

Sunt convinsă că toți cei care locuiesc în Spania au fost întrebați de lumea de acasă despre viralizatele imagini din Ceuta.

Nu am făcut excepție.

Am prieteni în Maroc, e o țară pe care o cunosc din citit și din trăit.

Poate, deși nu stăm acum de comparații cu mai mic și mai mare în cunoștințe, stiu mai temeinic decât oameni care nu au trecut granițe. Acesta fiind fundamentul observațiilor, cred că ceea ce vedem la televizor „nu se leagă” cu realitatea din teren.

Vorbim, și e usor de documentat cu Google, de cea mai securizată graniță din Africa.

Una care include un sistem de șase garduri, senzori, camere, patrulare navală. Pentru că nu se tratează de orice graniță, se intră din continentul african direct în U.E. Mișcările unui singur individ sunt monitorizate, cum ar putea scăpa controlului autorităților actiunile organizate a sute, mii de oameni?

Este clar că se știa, că li s-a permis. Nu vorbim de ‘Surprize, Surprize” la gard.

Nu stiu cum este perceput Marocul în România dar vă asigur că, desi pentru cei putin informați ar putea parea că nu, vorbim de un stat controlat: poliție în intersecții, drumurile spre partea de nord extrem de supravegheate.

Nu poți traversa jumătate de țară fără să trezești suspiciuni, fără să nu fii legitimat riguros.

Imaginile din Ceuta fac să ne gândim unde eșuează logica.

Ceuta are 18 km² și 85.000 de locuitori. Nu are economie să susțină mii de ” sin papeles” . Nimeni nu joacă la ruleta de a parcurge 1000 km ca, ulterior, să rămână blocat intr-un loc fără resurse.

De ce imaginile astea apar acum, exact înainte de alegeri, și rulează non-stop? De ce aceste mișcări migratorii se produc acum și au o astfel de magnitudine?

Răspunsul se numește atac hibrid.

Fără armament ci folosindu-se de frica cetateanului simplu.

Ceuta nu trebuie cucerită, Ceuta trebuie folosită.

Scopul e să se influențeze votul din Europa. Să se valideze discursul potrivit căruia guvernele europene nu mai controlează. Li s-a diminyat capacitatea de actiune, eficienta si rapiditatea.

Nu se poate nega problema migrației. Ea există și trebuie tratată cu seriozitate, respect și empatie. Cu valori umane, atât de caracteristice, măcar teoretic, culturii europene.

Dar trebuie respinsă manipularea.

Democrația se apără cu fapte, nu cu panică. Cu intervenție decisă.

Și cu memorie! Acea memorie care ne determina să punem întrebări.