Celui ce are, i se va mai da. Aplicaţia Bolojan

Și va avea de prisos. Dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are. Sunt spusele Mântuitorului în Pilda talanților din Evanghelia după Matei. În sens biblic, talantul se referă la aptitudini, la know how. Literal, este o unitate de măsură a masei, aplicată ulterior metalelor prețioase.

Talantul biblic cântărea masa de apă nesesară pentru a umple o amforă standard de circa 58,9 kg și era împărțit în 60 de mine, iar mina în 60 de șekeli. În pilda talantului, Mântuitorul aseamănă împărăția cerurilor cu un om care își încredințează averea robilor săi, la plecarea într-o altă țară.

Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi și altuia unul. Fiecare după puterea lui. Primii doi își pun averea în negoț și își dublează investiția. Al treilea, face o groapă în care ascunde banii stăpânului. La întoarcerea din străinătate, stăpânul îi laudă pe primii doi robi și le promite că le va da să controleze “multe lucruri”.

Pe cel de al treilea care a fost viclean și leneș îl deposedează de talant, pe care i-l dă celui care a primit cinci. Apoi îl dă pe mâna executorilor care îl aruncă afară în întuneric, unde este “plânsul și scrâșnirea dinților”.

Tâlcul parabolei talantului este că cine utilizează eficient resursele pe care le are, va fi răsplătit cu dublă recompensă, câtă vreme cine nu le folosește, le va pierde. Ilie Bolojan pare să fi învățat până la un punct parabola talanților.

În ședința de guvern din 24 septembrie, premierul promite că va continua plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare cu încă șase luni. Dar că intervențiile în piață nu sunt soluția pentru o scădere reală a prețurilor. Una dintre soluțiile propuse este susținerea producătorilor puternici.

Adică a celor care au primit de la stăpân, cinci talanți. Micii producători sunt ignorați din start. Ei nu au loc în strategia de dezvoltare a premierului, pentru că ce e mic este, nu-i așa?, leneș și viclean, ceva care încurcă socotelile celor mari și tari.

A doua zi, premierul a dat-o la întors, fie că a realizat ce gafă a făcut vizavi de micii producători, fie la îndemnul vreunui consilier. În postarea pe facebook din 25 septembrie, Bolojan nu-i mai susține pe marii producători, ci pe “producătorii noștri”:

“Să-i susținem pe producătorii noștri, să procesăm mai mult aici, acasă, să avem exporturi românești mai puternice și să atragem investiții noi, care aduc locuri de muncă și venituri mai mari pentru oameni”. Tardiv, dar frumos. Aproape că l-ai putea crede, pe cuvânt.