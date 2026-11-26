Cum s-ar zice mai neaoş, Londra își caută războaie, iar Washingtonul își caută acorduri.

Sunt momente în istorie în care ai senzația că anumite state nu ajung în război din cauza eșecului diplomației, ci în pofida eforturilor acesteia.

Pe 19 noiembrie, în vreme ce Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin se întâlneau la Shenzhen, la Londra avea loc un episod diplomatic trecut aproape neobservat prin presa mioritică, mult prea preocupată să măsoare distanța dintre Putin și Xi în fotografia de grup.

Ministrul chinez al Apărării, amiralul Dong Jun, era primit de omologul său britanic, Wes Streeting. Prima asemenea vizită în ultimii 26 de ani.

În declarația adresată Parlamentului britanic, Streeting explica lucruri de bun-simț: China este al treilea partener comercial al Marii Britanii, relațiile economice cu aceasta susțin 370.000 de locuri de muncă britanice, iar marile probleme ale lumii nu pot fi rezolvate fără participarea Beijingului.

Omul vorbea inclusiv despre necesitatea dialogului militar, tocmai pentru a evita transformarea rivalităților strategice în confruntări militare.

Nici n-apucase bine să plece chinezul, că, în dimineața zilei următoare, la ora trei, Sky News publica un interviu cu generalul Sir Rob Magowan, comandantul Cyber & Specialist Operations Command, din care am aflat că britanicii desfășoară operațiuni cibernetice ofensive împotriva Rusiei, Chinei, Iranului și Coreei de Nord. Aoleu…

Întrebat dacă britanicii se află în război, generalul oferea o definiție destul de originală a actualei stări de fapt: „I wouldn’t say we’re at war, but we’re not at peace either”. Adicătălea un fel de n-aş spune că suntem în război, dar nici în pace nu suntem.

Interesantă doctrină, nu?!… Aia în care joi îi explici chinezului că vrei să eviți confruntarea militară, iar vineri publici declarația generalului care confirmă că desfășori deja operațiuni ofensive împotriva țării sale.

Eu aş cam accentua partea asta: generalul nu vorbea despre ce ar putea face britanicii în eventualitatea unui conflict cu China. Vorbea despre ceea ce fac deja. Iar data publicării interviului, indiferent când a fost acesta înregistrat, rămâne cel puțin interesantă.

Cu patru zile înainte, pe 16 noiembrie, însuși regele Charles al III-lea inaugurase noul sediu al National Cyber Force, o structură care reunește capacitățile Ministerului Apărării, ale GCHQ, MI6 și ale laboratorului militar de cercetare științifică și tehnologică Dstl.

Pentru cei care își imaginează că războiul cibernetic înseamnă câțiva băieți cu glugă care se chinuie să spargă site-ul vreunui minister, recomand lectura unui document publicat chiar de guvernul britanic în aprilie 2023, intitulat Responsible Cyber Power in Practice. E pe net, e public.

Britanicii ne explică acolo inclusiv doctrina efectului cognitiv, prin care operațiunile cibernetice urmăresc să afecteze percepția, încrederea și capacitatea decizională a adversarului.

Mai mult, în descrierea oficială a activității National Cyber Force, aflăm că ținta unei asemenea operațiuni poate nici măcar să nu realizeze că problemele cu care se confruntă sunt rezultatul unei intervenții britanice.

Iar aici fac o paranteză în care vă recomand să lecturaţi analiza publicată azi pe Ştiri Oneste privind succesiunea avariilor informatice internaționale din ultimele zile şi vă recomand ca, după ce o citiţi, să rețineţi și acest amănunt. Ca idee, vă las linkul în comentarii şi nu pentru că aş fi identificat autorul respectivelor incidente, ci pentru că tocmai una dintre marile puteri occidentale ne explică, în propriile documente doctrinare, că o operațiune ofensivă poate fi concepută astfel încât victima să nu-i identifice natura și proveniența.

Revenind la oile noastre geopolitice, tot pe 20 noiembrie, danezii se hotărâră ei uite-aşa să escaladeze conflictul diplomatic cu Rusia.

Serviciul danez de informații PET atribuia serviciilor rusești o tentativă de asasinare a unui cetățean americano-ucrainean pe teritoriul Danemarcei.

Incidentul s-a cam produs pe 25 septembrie, iar comunicarea publică a atribuirii sale serviciilor rusești intervine la aproape două luni distanță, odată cu un nou act procedural în dosarul celor doi inculpați și, coincidență sau nu, la o zi după întâlnirea de la Shenzhen.

Copenhaga anunță expulzarea atașatului militar rus, restricții privind acordarea vizelor, înăsprirea sancțiunilor și intensificarea sprijinului militar pentru Ucraina.

Bine, tot Danemarca găzduiește proiectul unei capacități de producție de combustibil pentru rachete aparținând companiei ucrainene Fire Point, producătorul unui tip de armament utilizat în atacurile asupra podului Kerci.

Şi dacă tot ajungem la podul Kerci, io zic să ne amintim că, pe 17 noiembrie, compania olandeză Destinus își revendica implicarea în atacul asupra acestuia. A doua zi, reprezentanța diplomatică rusă la Haga întreba public dacă Olanda a intrat deschis în conflict cu Rusia. În ziua următoare, o explozie produsă în imediata apropiere a ambasadei olandeze din Kiev avaria reprezentanța diplomatică.

Moscova a negat că ambasada ar fi fost vizată deliberat. Eu unul nu am elementele necesare pentru a stabili intenția, dar bănuiesc că olandezii încep să priceapă că geografia unui conflict nu se stabilește exclusiv prin comunicate de presă.

Era normal să intre în scenă şi Zelenski, probabil încurajat de declarațiile liderilor europeni reuniți la Berlin, nu?!… Aşa că anunță şi el, tot ieri, că podul Crimeei nu va supraviețui și că Ucraina va răspunde atacurilor rusești asupra podurilor sale.

Toate astea în vreme ce americanii discută cu rușii și chinezii.

Și acum ajungem la o chestiune pe care analiștii noștri par s-o fi scăpat din vedere. Pentru că uneori contează mai mult ce nu se spune decât avalanşa de intoxicaţii cu care se umple zilnic mass-media.

Eu unul pot înțelege, din perspectiva politicii externe britanice, ostilitatea Londrei față de Moscova. Are suficiente precedente istorice și suficiente explicații în contextul actualului conflict. Pot înțelege inclusiv existența unor operațiuni cibernetice împotriva Chinei, așa cum pot înțelege că și chinezii desfășoară asemenea operațiuni împotriva britanicilor.

Ce înțeleg mai greu, oi fi eu mai tare de cap, este oportunitatea politică a asumării lor publice în acest moment.

Pentru că, spre deosebire de Rusia, China nu este nici măcar parte beligerantă în conflictul din Ucraina. În schimb e o putere nucleară, a doua economie a lumii și unul dintre principalii furnizori de materii prime, componente și produse industriale ai Europei.

Și, dacă tot le place europenilor să discute despre războaie hibride, poate ar trebui să se întrebe ce înseamnă un răspuns hibrid chinezesc. Pentru că Beijingului nu-i trebuie neapărat nici rachete, nici portavioane și nici măcar operațiuni cibernetice spectaculoase pentru a produce perturbări economice serioase în Europa.

Uneori sunt suficiente câteva decizii administrative privind exporturile. Să ne reamintim incidentul Nexperia, când un amărât de cip de doi lei a creat fibrilaţii în industria auto.

Şi uite-aşa, în vreme ce Washingtonul negociază tocmai asemenea probleme cu Beijingul, unii dintre aliații săi europeni par dornici să adauge o dimensiune militară propriilor dificultăți economice.

Nu spun că americanii și-ar fi abandonat rivalitatea strategică cu China. Negocierea nu înseamnă prietenie, după cum nici întâlnirea de la Shenzhen nu înseamnă că cele trei puteri au devenit aliate peste noapte. Sau au pus-o de vreun love story în grup pe model de curcubeu ca să devină şi ei un pic proiuropeni. Că doar am văzut fericirea analiştilor mioritici când au remarcat ei că Putin n-a stat în locul soţiei lui Xi, adicătălea au constatat marea marginalizare.

Doar spun că americanii par să fi înțeles necesitatea delimitării domeniilor în care competiția este inevitabilă de cele în care cooperarea este posibilă și, mai ales, rentabilă.

Ce fac iuropenii noştri? Păi par să facă exact operațiunea inversă.

Își extind domeniile de confruntare, își reduc opțiunile diplomatice și își asumă costuri economice din ce în ce mai mari, mizând în continuare pe sprijinul necondiționat al unei administrații americane care își redefinește, sub ochii lor, prioritățile strategice.

Cu alte cuvinte, își asumă riscurile unor mari puteri fără a dispune de resursele unor mari puteri.

Dacă până acum europenii își puteau permite luxul unor aventuri geopolitice în baza convingerii că, în ultimă instanță, nota de plată va fi suportată și de americani, ar fi cazul să se întrebe dacă respectiva convingere mai are vreo legătură cu realitatea.

Britanicii ne spun că nu sunt în război, dar nici în pace.

Eu aș fi curios dacă, înainte de a-și completa lista adversarilor, s-au uitat și pe lista celor dispuși să lupte alături de ei. O curiozitate greu de satisfăcut, logic, că doar nu discută şopârle la megafon cât să se audă în piaţă publică.

Dar zic că e inevitabil ca, mai devreme sau mai târziu, să constate că între cele două liste există o diferență considerabilă.