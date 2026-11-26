După ce a preluat fabrica de țevi din Iași, utilizând sfori și fitile, Rinat Ahmetov o închide, trimițând 200 de inși în șomaj.
Rinat Ahmetov este și pe lista scurtă de cumpărători ai combinatului siderurgic Liberty Steel (fost Sidex) din Galați.
Aflat de (prea) mulți ani în “concordat”, adică într-o procedură de salvare de la dispariție, combinatul de la Galați a fost cândva scos la vânzare cu suma de 750 de milioane de euro. Prețul s-a redus acum la 200 de milioane. În caz de încă un eșec, va ajunge la un preț mai mic decât cel vehiculat pentru șantierul naval Damen Mangalia: numa’ bun de cumpărat și apoi închis.
La Galați sunt câteva mii de salariați.
Încă.
Notă: un combinat din Belgia care era deținut de proprietarul actual al Liberty Steel s-a închis în 2024. Au fost concediați 600 de belgieni. Li s-a achitat cu titlu de compensații suma de 100 de milioane de euro. Banii au fost plătiți nu de indianul Gupta, ci de Liberty Galați, dintr-un credit de la Exim Bank. În caz de închidere a combinatului românesc, banii ăștia (plus un alt miliard de euro, inclusiv datorii către buget), se pierd în neant. Dacă Exim Bank o să aibă probleme, va fi salvată de stat, din banii noștri, sau de la deponenți, din economiile lor care depășesc 100 de mii de euro.
26 - noiembrie - 2026