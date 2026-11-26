După ce a preluat fabrica de țevi din Iași, utilizând sfori și fitile, Rinat Ahmetov o închide, trimițând 200 de inși în șomaj.

Rinat Ahmetov este și pe lista scurtă de cumpărători ai combinatului siderurgic Liberty Steel (fost Sidex) din Galați.

Aflat de (prea) mulți ani în “concordat”, adică într-o procedură de salvare de la dispariție, combinatul de la Galați a fost cândva scos la vânzare cu suma de 750 de milioane de euro. Prețul s-a redus acum la 200 de milioane. În caz de încă un eșec, va ajunge la un preț mai mic decât cel vehiculat pentru șantierul naval Damen Mangalia: numa’ bun de cumpărat și apoi închis.

La Galați sunt câteva mii de salariați.

Încă.